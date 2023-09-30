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Полянский напомнил Блинкену, кто осуществлял расстрелы в Бабьем Яре
Полянский напомнил Блинкену, кто осуществлял расстрелы в Бабьем Яре - РИА Новости, 30.09.2023
Полянский напомнил Блинкену, кто осуществлял расстрелы в Бабьем Яре
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену, что главными виновниками массовых расстрелов в Бабьем Яре были... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T21:17
2023-09-30T21:17
2023-09-30T21:41
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ООН, 30 сен — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену, что главными виновниками массовых расстрелов в Бабьем Яре были украинские националисты. Ранее Блинкен опубликовал в своем аккаунте в X комментарий, в котором по непонятным причинам заявил, что советская власть "похоронила" историю с убийством тысяч евреев в Бабьем Яре. Госсекретарь также обвинил Москву в том, что она якобы манипулирует данным сюжетом для "прикрытия нарушений" на Украине."Судя по всему, апологеты нацистских пособников есть не только в Канаде, но и в США. Я вырос в СССР, и мы все знали про Бабий Яр, в моей стране преступления нацистов никогда не "хоронили", в отличие от вашей. Написание такого кощунственного поста выходит за рамки любых элементарных представлений о приличии. Особенно учитывая, что главными виновниками этой бойни были украинские националисты", — отреагировал Полянский.В сентябре 1941 года в Бабьем Яре немецкие нацисты и их пособники расстреляли почти 34 тысячи киевских евреев. Бабий Яр стал символом холокоста в Восточной Европе. Это едва ли не самый массовый единовременный расстрел времен Второй мировой войны. С 1941-го по 1943 год нацисты и их пособники убили в Бабьем Яре в Киеве от 70 до 100 тысяч человек, уничтожив почти все еврейское население города. Также в этой местности были убиты цыгане, украинцы, русские военнопленные и пациенты психиатрической больницы.
https://ria.ru/20230930/zakharova-1899669933.html
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В мире, США, Дмитрий Полянский, ООН, Россия, Москва, Энтони Блинкен
Полянский напомнил Блинкену, кто осуществлял расстрелы в Бабьем Яре
Полянский: украинские националисты осуществляли массовые расстрелы в Бабьем Яре