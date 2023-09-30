https://ria.ru/20230930/pvo-1899626776.html
Российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов
Российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов - РИА Новости, 30.09.2023
Российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов
Российские средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган" и один снаряд HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:21
2023-09-30T14:21
2023-09-30T14:21
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган" и один снаряд HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, уничтожено 25 украинских беспилотников. Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 482 самолета, 250 вертолетов, 7277 дронов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12218 танков и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20230930/ukraina-1899624388.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов
Российская ПВО перехватила девять снарядов РСЗО "Ураган" и один снаряд HIMARS
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган" и один снаряд HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, уничтожено 25 украинских беспилотников.
Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 482 самолета, 250 вертолетов, 7277 дронов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12218 танков и других боевых бронированных машин.
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