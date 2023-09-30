https://ria.ru/20230930/pvo-1899626776.html

Российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов

Российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов - РИА Новости, 30.09.2023

Российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов

Российские средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган" и один снаряд HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:21

2023-09-30T14:21

2023-09-30T14:21

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган" и один снаряд HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, уничтожено 25 украинских беспилотников. Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 482 самолета, 250 вертолетов, 7277 дронов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12218 танков и других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20230930/ukraina-1899624388.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность