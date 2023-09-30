https://ria.ru/20230930/puteshestviya-1899296676.html

Эксперты рассказали о цене на аренду жилья для туристов в сентябре

Эксперты рассказали о цене на аренду жилья для туристов в сентябре - РИА Новости, 30.09.2023

Эксперты рассказали о цене на аренду жилья для туристов в сентябре

Эксперты проанализировали данные бронирований пользователей и назвали популярные у туристов города, где посуточная аренда жилья в сентябре стоит дешевле всего,... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T04:34

2023-09-30T04:34

2023-09-30T04:34

туризм

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эксперты проанализировали данные бронирований пользователей и назвали популярные у туристов города, где посуточная аренда жилья в сентябре стоит дешевле всего, сообщает "Суточно.ру".За год ставка выросла на девять процентов, заявили аналитики. Средняя стоимость краткосрочной аренды в целом по России составила 3556 рублей в день.Меньше всего туристы платили за апартаменты в Калининграде – 2926 рублей. Также сравнительно недорого можно забронировать жилье в Кисловодске (3194 рубля) и Казани (3393 рубля).В Санкт-Петербурге аренда жилья в среднем стоит 3461 рубль в сутки, Нижнем Новгороде – 3618 рублей, Адлере – 3864 рубля, Зеленоградске – 4026 рублей.Остановиться на сутки в Москве туристы могли, заплатив 4152 рубля, в Сочи – 4574 рубля, поселке Сириусе – 4988 рублей.Сильнее всего за год цены на посуточную аренду выросли в Сириусе – на 19 процентов. В Адлере прирост составил 17, Кисловодске – 15, Калининграде – 12, Сочи – 11 процентов. В Нижнем Новгороде краткосрочная аренда стала дороже на десять процентов, в Казани и Москве – на семь, Зеленоградске – на пять, а Санкт-Петербурге – на два процента.Рост цен связан с развитием внутреннего туризма, повышением спроса и макроэкономическими факторами, объяснил основатель и гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.

https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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