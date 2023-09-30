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Эксперты рассказали о цене на аренду жилья для туристов в сентябре - РИА Новости, 30.09.2023
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Туризм
 
04:34 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/puteshestviya-1899296676.html
Эксперты рассказали о цене на аренду жилья для туристов в сентябре
Эксперты рассказали о цене на аренду жилья для туристов в сентябре - РИА Новости, 30.09.2023
Эксперты рассказали о цене на аренду жилья для туристов в сентябре
Эксперты проанализировали данные бронирований пользователей и назвали популярные у туристов города, где посуточная аренда жилья в сентябре стоит дешевле всего,... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T04:34
2023-09-30T04:34
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эксперты проанализировали данные бронирований пользователей и назвали популярные у туристов города, где посуточная аренда жилья в сентябре стоит дешевле всего, сообщает "Суточно.ру".За год ставка выросла на девять процентов, заявили аналитики. Средняя стоимость краткосрочной аренды в целом по России составила 3556 рублей в день.Меньше всего туристы платили за апартаменты в Калининграде – 2926 рублей. Также сравнительно недорого можно забронировать жилье в Кисловодске (3194 рубля) и Казани (3393 рубля).В Санкт-Петербурге аренда жилья в среднем стоит 3461 рубль в сутки, Нижнем Новгороде – 3618 рублей, Адлере – 3864 рубля, Зеленоградске – 4026 рублей.Остановиться на сутки в Москве туристы могли, заплатив 4152 рубля, в Сочи – 4574 рубля, поселке Сириусе – 4988 рублей.Сильнее всего за год цены на посуточную аренду выросли в Сириусе – на 19 процентов. В Адлере прирост составил 17, Кисловодске – 15, Калининграде – 12, Сочи – 11 процентов. В Нижнем Новгороде краткосрочная аренда стала дороже на десять процентов, в Казани и Москве – на семь, Зеленоградске – на пять, а Санкт-Петербурге – на два процента.Рост цен связан с развитием внутреннего туризма, повышением спроса и макроэкономическими факторами, объяснил основатель и гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.
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новости - туризм, туризм, калининград, кисловодск, казань, отдых в россии, сочи, москва
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Калининград, Кисловодск, Казань, отдых в России, Сочи, Москва
Эксперты рассказали о цене на аренду жилья для туристов в сентябре

Исследование: дешевле всего аренда жилья для туристов стоит в Калининграде

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Терраса ресторана на набережной, Калиниград
Терраса ресторана на набережной, Калиниград - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эксперты проанализировали данные бронирований пользователей и назвали популярные у туристов города, где посуточная аренда жилья в сентябре стоит дешевле всего, сообщает "Суточно.ру".
За год ставка выросла на девять процентов, заявили аналитики. Средняя стоимость краткосрочной аренды в целом по России составила 3556 рублей в день.
Меньше всего туристы платили за апартаменты в Калининграде – 2926 рублей. Также сравнительно недорого можно забронировать жилье в Кисловодске (3194 рубля) и Казани (3393 рубля).
В Санкт-Петербурге аренда жилья в среднем стоит 3461 рубль в сутки, Нижнем Новгороде – 3618 рублей, Адлере – 3864 рубля, Зеленоградске – 4026 рублей.
Остановиться на сутки в Москве туристы могли, заплатив 4152 рубля, в Сочи – 4574 рубля, поселке Сириусе – 4988 рублей.
Сильнее всего за год цены на посуточную аренду выросли в Сириусе – на 19 процентов. В Адлере прирост составил 17, Кисловодске – 15, Калининграде – 12, Сочи – 11 процентов. В Нижнем Новгороде краткосрочная аренда стала дороже на десять процентов, в Казани и Москве – на семь, Зеленоградске – на пять, а Санкт-Петербурге – на два процента.
Рост цен связан с развитием внутреннего туризма, повышением спроса и макроэкономическими факторами, объяснил основатель и гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.
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