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На БКЛ в Москве открылись новые площадки проекта "Музыка в метро"

На БКЛ в Москве открылись новые площадки проекта "Музыка в метро" - РИА Новости, 30.09.2023

На БКЛ в Москве открылись новые площадки проекта "Музыка в метро"

Сразу три новых площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T16:26

2023-09-30T16:26

2023-09-30T16:26

общество

москва

сергей жуков

максим ликсутов

сергей собянин

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сразу три новых площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Сразу три новых площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ! Они находятся на станциях: "Рижская" "Марьина Роща", "Кленовый бульвар". Поддержать их открытие приехал лидер российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков", - говорится в сообщении. Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в этом сезоне появились еще шесть новых площадок "Музыки в метро": на станциях БКЛ "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская", "Кунцевская" и на станции D3 Лихоборы. "Наш проект "Музыка в метро" существует с 2016 года, за это время количество площадок увеличилось до 39, а музыканты выступили более 350 тысяч раз. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать пассажирские сервисы", - приводятся в сообщении слова Ликсутова.

https://realty.ria.ru/20230814/metro-1889926852.html

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общество, москва, сергей жуков, максим ликсутов , сергей собянин, городское хозяйство москвы