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На БКЛ в Москве открылись новые площадки проекта "Музыка в метро" - РИА Новости, 30.09.2023
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16:26 30.09.2023
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На БКЛ в Москве открылись новые площадки проекта "Музыка в метро"
На БКЛ в Москве открылись новые площадки проекта "Музыка в метро" - РИА Новости, 30.09.2023
На БКЛ в Москве открылись новые площадки проекта "Музыка в метро"
Сразу три новых площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:26
2023-09-30T16:26
общество
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сергей жуков
максим ликсутов
сергей собянин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сразу три новых площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Сразу три новых площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ! Они находятся на станциях: "Рижская" "Марьина Роща", "Кленовый бульвар". Поддержать их открытие приехал лидер российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков", - говорится в сообщении. Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в этом сезоне появились еще шесть новых площадок "Музыки в метро": на станциях БКЛ "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская", "Кунцевская" и на станции D3 Лихоборы. "Наш проект "Музыка в метро" существует с 2016 года, за это время количество площадок увеличилось до 39, а музыканты выступили более 350 тысяч раз. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать пассажирские сервисы", - приводятся в сообщении слова Ликсутова.
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общество, москва, сергей жуков, максим ликсутов , сергей собянин, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Сергей Жуков, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы
На БКЛ в Москве открылись новые площадки проекта "Музыка в метро"

На БКЛ в Москве открылись три новые площадки проекта "Музыка в метро"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКоллектив "Music Art Night" выступает на торжественном открытии новой площадки проекта "Музыка в метро" в переходе московского метрополитена между станциями "Рижская" БКЛ и "Рижская" Калужско-Рижской линии в Москве
Коллектив Music Art Night выступает на торжественном открытии новой площадки проекта Музыка в метро в переходе московского метрополитена между станциями Рижская БКЛ и Рижская Калужско-Рижской линии в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Коллектив "Music Art Night" выступает на торжественном открытии новой площадки проекта "Музыка в метро" в переходе московского метрополитена между станциями "Рижская" БКЛ и "Рижская" Калужско-Рижской линии в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сразу три новых площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
«
"Сразу три новых площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ! Они находятся на станциях: "Рижская" "Марьина Роща", "Кленовый бульвар". Поддержать их открытие приехал лидер российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков", - говорится в сообщении.
Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в этом сезоне появились еще шесть новых площадок "Музыки в метро": на станциях БКЛ "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская", "Кунцевская" и на станции D3 Лихоборы.
«
"Наш проект "Музыка в метро" существует с 2016 года, за это время количество площадок увеличилось до 39, а музыканты выступили более 350 тысяч раз. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать пассажирские сервисы", - приводятся в сообщении слова Ликсутова.
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ОбществоМоскваСергей ЖуковМаксим ЛиксутовСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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