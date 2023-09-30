На БКЛ в Москве открылись новые площадки проекта "Музыка в метро"
На БКЛ в Москве открылись три новые площадки проекта "Музыка в метро"
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКоллектив "Music Art Night" выступает на торжественном открытии новой площадки проекта "Музыка в метро" в переходе московского метрополитена между станциями "Рижская" БКЛ и "Рижская" Калужско-Рижской линии в Москве
Коллектив "Music Art Night" выступает на торжественном открытии новой площадки проекта "Музыка в метро" в переходе московского метрополитена между станциями "Рижская" БКЛ и "Рижская" Калужско-Рижской линии в Москве
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сразу три новых площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
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"Сразу три новых площадки проекта "Музыка в метро" открылись на БКЛ! Они находятся на станциях: "Рижская" "Марьина Роща", "Кленовый бульвар". Поддержать их открытие приехал лидер российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков", - говорится в сообщении.
Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в этом сезоне появились еще шесть новых площадок "Музыки в метро": на станциях БКЛ "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская", "Кунцевская" и на станции D3 Лихоборы.
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"Наш проект "Музыка в метро" существует с 2016 года, за это время количество площадок увеличилось до 39, а музыканты выступили более 350 тысяч раз. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать пассажирские сервисы", - приводятся в сообщении слова Ликсутова.