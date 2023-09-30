https://ria.ru/20230930/predpriyatiya-1899592750.html

В Запорожской области украинские предприятия передали инвесторам

В Запорожской области украинские предприятия передали инвесторам - РИА Новости, 30.09.2023

В Запорожской области украинские предприятия передали инвесторам

Многие предприятия украинских собственников в Запорожской области переданы инвесторам, теперь они работают в российском правовом поле, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:45

2023-09-30T08:45

2023-09-30T08:45

запорожская область

андрей козенко

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Многие предприятия украинских собственников в Запорожской области переданы инвесторам, теперь они работают в российском правовом поле, заявил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко. "Сегодня многие предприятия региона находятся во временном управлении. Собственники этих объектов, чаще всего финансировавшие военные подразделения Украины, бросили имущество, свои трудовые коллективы. Мы нашли инвесторов, которые взяли на себя социальные обязательства и ответственность за благосостояние людей, сохранили и преумножили рабочие места, восстановили производство", - сказал РИА Новости Козенко. По его словам, теперь предприятия работают абсолютно легально в Запорожской области и в правовом поле Российской Федерации.

https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899586050.html

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, андрей козенко, украина