https://ria.ru/20230930/predpriyatiya-1899592750.html
В Запорожской области украинские предприятия передали инвесторам
В Запорожской области украинские предприятия передали инвесторам - РИА Новости, 30.09.2023
В Запорожской области украинские предприятия передали инвесторам
Многие предприятия украинских собственников в Запорожской области переданы инвесторам, теперь они работают в российском правовом поле, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:45
2023-09-30T08:45
2023-09-30T08:45
запорожская область
андрей козенко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832740812_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_39faa9c3029625b54205fccfc2c23351.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Многие предприятия украинских собственников в Запорожской области переданы инвесторам, теперь они работают в российском правовом поле, заявил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко. "Сегодня многие предприятия региона находятся во временном управлении. Собственники этих объектов, чаще всего финансировавшие военные подразделения Украины, бросили имущество, свои трудовые коллективы. Мы нашли инвесторов, которые взяли на себя социальные обязательства и ответственность за благосостояние людей, сохранили и преумножили рабочие места, восстановили производство", - сказал РИА Новости Козенко. По его словам, теперь предприятия работают абсолютно легально в Запорожской области и в правовом поле Российской Федерации.
https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899586050.html
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832740812_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_f29e1dd7593ea9016bfbb77f7863003e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, андрей козенко, украина
Запорожская область, Андрей Козенко, Украина
В Запорожской области украинские предприятия передали инвесторам
В Запорожской области предприятия украинских собственников передали инвесторам