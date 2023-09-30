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В Запорожской области украинские предприятия передали инвесторам - РИА Новости, 30.09.2023
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08:45 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/predpriyatiya-1899592750.html
В Запорожской области украинские предприятия передали инвесторам
В Запорожской области украинские предприятия передали инвесторам - РИА Новости, 30.09.2023
В Запорожской области украинские предприятия передали инвесторам
Многие предприятия украинских собственников в Запорожской области переданы инвесторам, теперь они работают в российском правовом поле, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:45
2023-09-30T08:45
запорожская область
андрей козенко
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Многие предприятия украинских собственников в Запорожской области переданы инвесторам, теперь они работают в российском правовом поле, заявил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко. "Сегодня многие предприятия региона находятся во временном управлении. Собственники этих объектов, чаще всего финансировавшие военные подразделения Украины, бросили имущество, свои трудовые коллективы. Мы нашли инвесторов, которые взяли на себя социальные обязательства и ответственность за благосостояние людей, сохранили и преумножили рабочие места, восстановили производство", - сказал РИА Новости Козенко. По его словам, теперь предприятия работают абсолютно легально в Запорожской области и в правовом поле Российской Федерации.
https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899586050.html
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запорожская область, андрей козенко, украина
Запорожская область, Андрей Козенко, Украина
В Запорожской области украинские предприятия передали инвесторам

В Запорожской области предприятия украинских собственников передали инвесторам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди на аллее в парке в Мелитополе
Люди на аллее в парке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди на аллее в парке в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Многие предприятия украинских собственников в Запорожской области переданы инвесторам, теперь они работают в российском правовом поле, заявил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко.
"Сегодня многие предприятия региона находятся во временном управлении. Собственники этих объектов, чаще всего финансировавшие военные подразделения Украины, бросили имущество, свои трудовые коллективы. Мы нашли инвесторов, которые взяли на себя социальные обязательства и ответственность за благосостояние людей, сохранили и преумножили рабочие места, восстановили производство", - сказал РИА Новости Козенко.
По его словам, теперь предприятия работают абсолютно легально в Запорожской области и в правовом поле Российской Федерации.
Памятник Членам первого Бердянского совета на площади Единства в Бердянске. На втором плане – здание Бердянского горисполкома - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
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Запорожская областьАндрей КозенкоУкраина
 
 
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