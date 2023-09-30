https://ria.ru/20230930/pravitelstvo-1899616588.html

"Не выживет": в США сделали шокирующее заявление по Украине

"Не выживет": в США сделали шокирующее заявление по Украине - РИА Новости, 30.09.2023

"Не выживет": в США сделали шокирующее заявление по Украине

Правительство Украины в том виде, в котором оно пребывает сегодня, прекратит свое существование по окончании спецоперации, заявил, бывший разведчик ВС США Скотт РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T12:41

2023-09-30T12:41

2023-09-30T12:41

в мире

канада

украина

россия

скотт риттер

ярослав хунка

владимир зеленский

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Правительство Украины в том виде, в котором оно пребывает сегодня, прекратит свое существование по окончании спецоперации, заявил, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector."Украинское правительство в той форме, в которой оно существует сейчас, не должно выжить. В этом и заключается смысл денацификации", – поделился он своим мнением.Риттер отметил, что правительство Украины не намерено менять курс и будет дальше продолжать восхвалять и поощрять нацизм. Именно поэтому Владимир Зеленский принял участие в чествовании эсэсовца в парламенте Канады, добавил он."Нацисты вернулись. Нам нужно закончить это дело (истребление нацизма. – Прим. ред.), начатое нашими дедами, говорят русские солдаты. Вот чем сейчас занимаются русские", – прокомментировал он ситуацию.Ранее на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого собравшиеся чествовали как “украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских”. Скандал разразился, когда выяснилось, что “против русских” Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии “Галичина” войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщал агентству, что направил ноту протеста в связи с соответствующим инцидентом. Рота после инцидента подал в отставку.

https://ria.ru/20230930/goroda-1899599677.html

https://ria.ru/20230929/kanada-1899486575.html

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в мире, канада, украина, россия, скотт риттер, ярослав хунка, владимир зеленский, вооруженные силы сша