https://ria.ru/20230930/pravitelstvo-1899616588.html
"Не выживет": в США сделали шокирующее заявление по Украине
"Не выживет": в США сделали шокирующее заявление по Украине - РИА Новости, 30.09.2023
"Не выживет": в США сделали шокирующее заявление по Украине
Правительство Украины в том виде, в котором оно пребывает сегодня, прекратит свое существование по окончании спецоперации, заявил, бывший разведчик ВС США Скотт РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T12:41
2023-09-30T12:41
2023-09-30T12:41
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скотт риттер
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владимир зеленский
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Правительство Украины в том виде, в котором оно пребывает сегодня, прекратит свое существование по окончании спецоперации, заявил, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector."Украинское правительство в той форме, в которой оно существует сейчас, не должно выжить. В этом и заключается смысл денацификации", – поделился он своим мнением.Риттер отметил, что правительство Украины не намерено менять курс и будет дальше продолжать восхвалять и поощрять нацизм. Именно поэтому Владимир Зеленский принял участие в чествовании эсэсовца в парламенте Канады, добавил он."Нацисты вернулись. Нам нужно закончить это дело (истребление нацизма. – Прим. ред.), начатое нашими дедами, говорят русские солдаты. Вот чем сейчас занимаются русские", – прокомментировал он ситуацию.Ранее на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого собравшиеся чествовали как “украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских”. Скандал разразился, когда выяснилось, что “против русских” Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии “Галичина” войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщал агентству, что направил ноту протеста в связи с соответствующим инцидентом. Рота после инцидента подал в отставку.
https://ria.ru/20230930/goroda-1899599677.html
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в мире, канада, украина, россия, скотт риттер, ярослав хунка, владимир зеленский, вооруженные силы сша
В мире, Канада, Украина, Россия, Скотт Риттер, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США
"Не выживет": в США сделали шокирующее заявление по Украине
Экс-разведчик Риттер: правительство Зеленского не переживет спецоперацию