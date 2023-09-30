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Жительницы Алтая отправили участникам спецоперации сухой суп и чай
Жительницы Алтая отправили участникам спецоперации сухой суп и чай - РИА Новости, 30.09.2023
Жительницы Алтая отправили участникам спецоперации сухой суп и чай
Жительницы Алтайского края отправили участникам спецоперации 4 тысячи порций сухого супа и чая, приготовленных во время кулинарно-патриотического сбора,... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:08
2023-09-30T14:08
2023-09-30T14:08
надежные люди
белокуриха
алтайский край
солонешенский район
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БАРНАУЛ, 30 сен - РИА Новости. Жительницы Алтайского края отправили участникам спецоперации 4 тысячи порций сухого супа и чая, приготовленных во время кулинарно-патриотического сбора, сообщает Telegram-канал регионального министерства соцзащиты. "Благодаря активистам группы "Весточка из дома с заботой о солдате" в городе Белокуриха изготавливают полноценный и вкусный обед для участников СВО, а именно - сухой суп. Так, специалисты управления службы занятости населения по города Белокуриха и Солонешенскому району приняли участие в кулинарно-патриотическом сборе", - говорится в сообщении. Во время сбора организовали разделение труда. Одни участницы занимались овощами, другие - специями, третьи - упаковкой супа. "Процесс не сложный, но трудоемкий, однако за разговорами время пролетает незаметно… Всего за время своей работы участники группы изготовили более 4000 порций супов и чая, которые передали бойцам в зону СВО", - отмечают в минсоцзащиты.
белокуриха
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белокуриха, алтайский край, солонешенский район
Надежные люди, Белокуриха, Алтайский край, Солонешенский район
Жительницы Алтая отправили участникам спецоперации сухой суп и чай
Жительницы Алтая отправили участникам СВО четыре тысячи порций сухого супа
БАРНАУЛ, 30 сен - РИА Новости. Жительницы Алтайского края отправили участникам спецоперации 4 тысячи порций сухого супа и чая, приготовленных во время кулинарно-патриотического сбора, сообщает Telegram-канал регионального министерства соцзащиты.
"Благодаря активистам группы "Весточка из дома с заботой о солдате" в городе Белокуриха
изготавливают полноценный и вкусный обед для участников СВО, а именно - сухой суп. Так, специалисты управления службы занятости населения по города Белокуриха и Солонешенскому району
приняли участие в кулинарно-патриотическом сборе", - говорится в сообщении.
Во время сбора организовали разделение труда. Одни участницы занимались овощами, другие - специями, третьи - упаковкой супа.
"Процесс не сложный, но трудоемкий, однако за разговорами время пролетает незаметно… Всего за время своей работы участники группы изготовили более 4000 порций супов и чая, которые передали бойцам в зону СВО", - отмечают в минсоцзащиты.