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Жительницы Алтая отправили участникам спецоперации сухой суп и чай

Жительницы Алтая отправили участникам спецоперации сухой суп и чай - РИА Новости, 30.09.2023

Жительницы Алтая отправили участникам спецоперации сухой суп и чай

Жительницы Алтайского края отправили участникам спецоперации 4 тысячи порций сухого супа и чая, приготовленных во время кулинарно-патриотического сбора,... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:08

2023-09-30T14:08

2023-09-30T14:08

надежные люди

белокуриха

алтайский край

солонешенский район

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БАРНАУЛ, 30 сен - РИА Новости. Жительницы Алтайского края отправили участникам спецоперации 4 тысячи порций сухого супа и чая, приготовленных во время кулинарно-патриотического сбора, сообщает Telegram-канал регионального министерства соцзащиты. "Благодаря активистам группы "Весточка из дома с заботой о солдате" в городе Белокуриха изготавливают полноценный и вкусный обед для участников СВО, а именно - сухой суп. Так, специалисты управления службы занятости населения по города Белокуриха и Солонешенскому району приняли участие в кулинарно-патриотическом сборе", - говорится в сообщении. Во время сбора организовали разделение труда. Одни участницы занимались овощами, другие - специями, третьи - упаковкой супа. "Процесс не сложный, но трудоемкий, однако за разговорами время пролетает незаметно… Всего за время своей работы участники группы изготовили более 4000 порций супов и чая, которые передали бойцам в зону СВО", - отмечают в минсоцзащиты.

белокуриха

алтайский край

солонешенский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белокуриха, алтайский край, солонешенский район