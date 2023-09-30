Рейтинг@Mail.ru
Жительницы Алтая отправили участникам спецоперации сухой суп и чай - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
14:08 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/pomosch-1899625469.html
Жительницы Алтая отправили участникам спецоперации сухой суп и чай
Жительницы Алтая отправили участникам спецоперации сухой суп и чай - РИА Новости, 30.09.2023
Жительницы Алтая отправили участникам спецоперации сухой суп и чай
Жительницы Алтайского края отправили участникам спецоперации 4 тысячи порций сухого супа и чая, приготовленных во время кулинарно-патриотического сбора,... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:08
2023-09-30T14:08
надежные люди
белокуриха
алтайский край
солонешенский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1e/1899616789_0:214:960:754_1920x0_80_0_0_efc8a9c9f069798b19c082a66c287451.jpg
БАРНАУЛ, 30 сен - РИА Новости. Жительницы Алтайского края отправили участникам спецоперации 4 тысячи порций сухого супа и чая, приготовленных во время кулинарно-патриотического сбора, сообщает Telegram-канал регионального министерства соцзащиты. "Благодаря активистам группы "Весточка из дома с заботой о солдате" в городе Белокуриха изготавливают полноценный и вкусный обед для участников СВО, а именно - сухой суп. Так, специалисты управления службы занятости населения по города Белокуриха и Солонешенскому району приняли участие в кулинарно-патриотическом сборе", - говорится в сообщении. Во время сбора организовали разделение труда. Одни участницы занимались овощами, другие - специями, третьи - упаковкой супа. "Процесс не сложный, но трудоемкий, однако за разговорами время пролетает незаметно… Всего за время своей работы участники группы изготовили более 4000 порций супов и чая, которые передали бойцам в зону СВО", - отмечают в минсоцзащиты.
белокуриха
алтайский край
солонешенский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1e/1899616789_0:124:960:844_1920x0_80_0_0_8bb0c62648eb86759012d85007b7be66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белокуриха, алтайский край, солонешенский район
Надежные люди, Белокуриха, Алтайский край, Солонешенский район
Жительницы Алтая отправили участникам спецоперации сухой суп и чай

Жительницы Алтая отправили участникам СВО четыре тысячи порций сухого супа

© Фото : Министерство социальной защиты Алтайского краяЖительницы Алтая готовят сухой суп для бойцов СВО
Жительницы Алтая готовят сухой суп для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : Министерство социальной защиты Алтайского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 30 сен - РИА Новости. Жительницы Алтайского края отправили участникам спецоперации 4 тысячи порций сухого супа и чая, приготовленных во время кулинарно-патриотического сбора, сообщает Telegram-канал регионального министерства соцзащиты.
"Благодаря активистам группы "Весточка из дома с заботой о солдате" в городе Белокуриха изготавливают полноценный и вкусный обед для участников СВО, а именно - сухой суп. Так, специалисты управления службы занятости населения по города Белокуриха и Солонешенскому району приняли участие в кулинарно-патриотическом сборе", - говорится в сообщении.
© Фото : Министерство социальной защиты Алтайского краяЖительницы Алтая готовят сухой суп для бойцов СВО
Жительницы Алтая готовят сухой суп для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : Министерство социальной защиты Алтайского края
Жительницы Алтая готовят сухой суп для бойцов СВО
Во время сбора организовали разделение труда. Одни участницы занимались овощами, другие - специями, третьи - упаковкой супа.
"Процесс не сложный, но трудоемкий, однако за разговорами время пролетает незаметно… Всего за время своей работы участники группы изготовили более 4000 порций супов и чая, которые передали бойцам в зону СВО", - отмечают в минсоцзащиты.
© Фото : Министерство социальной защиты Алтайского краяГуманитарный груз участникам спецоперации от жителей Алтайского края
Гуманитарный груз участникам спецоперации от жителей Алтайского края - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : Министерство социальной защиты Алтайского края
Гуманитарный груз участникам спецоперации от жителей Алтайского края
 
Надежные людиБелокурихаАлтайский крайСолонешенский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала