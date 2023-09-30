https://ria.ru/20230930/plennyy-1899613232.html

Украинский пленный рассказал о конфликтах с командирами

Украинский пленный рассказал о конфликтах с командирами - РИА Новости, 30.09.2023

Украинский пленный рассказал о конфликтах с командирами

Попавший в плен на запорожском направлении украинский военный рассказал РИА Новости о конфликтах солдат с командирами на фоне лжи о реальной ситуации на линии... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T12:08

2023-09-30T12:08

2023-09-30T12:08

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Попавший в плен на запорожском направлении украинский военный рассказал РИА Новости о конфликтах солдат с командирами на фоне лжи о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения. "Не часто, но конфликты есть (между военнослужащими и командирами ВСУ – ред.). На почве того, что командиры объясняют, что там никого нет, там никто не стреляет. Пацаны тоже не глупые все. Думают, собираются, обсуждают. Все нехорошее всплывает наверх. Потом идут к командирам и объясняют. Так и так, что вы делаете. Происходят какие-то ссоры. Звучали в качестве шутки – кинуть командиру роты и главному сержанту в машину гранату", - рассказал пленный. Он добавил, что командир батальона строил солдат и лично заверял их в том, что в точке планируемой операции ситуация спокойная и никто не стреляет. "Он все время говорил, как строил пацанов, – никого нет, никто не стреляет. Только не понятно, возвращаются то половина, то меньше половины", - пояснил пленный.

https://ria.ru/20230930/ukraina-1899609519.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, украина