https://ria.ru/20230930/pertsovka-1899628123.html

В подмосковной школе ученик сорвал урок, распылив перцовку

В подмосковной школе ученик сорвал урок, распылив перцовку - РИА Новости, 30.09.2023

В подмосковной школе ученик сорвал урок, распылив перцовку

Ученик 8 класса решил сорвать урок и распылил перцовый баллончик, в следствие чего четверо одноклассников отравились, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:26

2023-09-30T14:26

2023-09-30T14:26

происшествия

московская область (подмосковье)

клин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ученик 8 класса решил сорвать урок и распылил перцовый баллончик, в следствие чего четверо одноклассников отравились, сообщает прокуратура Московской области. По данным ведомства, 29 сентября ученик 8 класса одной из школ Клина хотел сорвать урок и распылил перцовый баллончик. Четверо несовершеннолетних отравились токсинами. Детям оказали медпомощь в местной больнице и отпустили домой. "Прокуратура проводит проверку... Будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся", - рассказали в областной прокуратуре.

https://ria.ru/20230928/gaz-1899250058.html

московская область (подмосковье)

клин

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происшествия, московская область (подмосковье), клин