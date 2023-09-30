https://ria.ru/20230930/pertsovka-1899628123.html
В подмосковной школе ученик сорвал урок, распылив перцовку
В подмосковной школе ученик сорвал урок, распылив перцовку - РИА Новости, 30.09.2023
В подмосковной школе ученик сорвал урок, распылив перцовку
Ученик 8 класса решил сорвать урок и распылил перцовый баллончик, в следствие чего четверо одноклассников отравились, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:26
2023-09-30T14:26
2023-09-30T14:26
происшествия
московская область (подмосковье)
клин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ученик 8 класса решил сорвать урок и распылил перцовый баллончик, в следствие чего четверо одноклассников отравились, сообщает прокуратура Московской области. По данным ведомства, 29 сентября ученик 8 класса одной из школ Клина хотел сорвать урок и распылил перцовый баллончик. Четверо несовершеннолетних отравились токсинами. Детям оказали медпомощь в местной больнице и отпустили домой. "Прокуратура проводит проверку... Будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся", - рассказали в областной прокуратуре.
https://ria.ru/20230928/gaz-1899250058.html
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происшествия, московская область (подмосковье), клин
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Клин
В подмосковной школе ученик сорвал урок, распылив перцовку
В подмосковной школе ученик 8 класса сорвал урок, распылив перцовку