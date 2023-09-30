Рейтинг@Mail.ru
В подмосковной школе ученик сорвал урок, распылив перцовку - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/pertsovka-1899628123.html
В подмосковной школе ученик сорвал урок, распылив перцовку
В подмосковной школе ученик сорвал урок, распылив перцовку - РИА Новости, 30.09.2023
В подмосковной школе ученик сорвал урок, распылив перцовку
Ученик 8 класса решил сорвать урок и распылил перцовый баллончик, в следствие чего четверо одноклассников отравились, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:26
2023-09-30T14:26
происшествия
московская область (подмосковье)
клин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150110/90/1501109038_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_7f9b75f7ff86d9735eb022532c7dba8e.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ученик 8 класса решил сорвать урок и распылил перцовый баллончик, в следствие чего четверо одноклассников отравились, сообщает прокуратура Московской области. По данным ведомства, 29 сентября ученик 8 класса одной из школ Клина хотел сорвать урок и распылил перцовый баллончик. Четверо несовершеннолетних отравились токсинами. Детям оказали медпомощь в местной больнице и отпустили домой. "Прокуратура проводит проверку... Будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся", - рассказали в областной прокуратуре.
https://ria.ru/20230928/gaz-1899250058.html
московская область (подмосковье)
клин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150110/90/1501109038_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_205740c17a5b1903a7076bd7f4c5a4af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), клин
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Клин
В подмосковной школе ученик сорвал урок, распылив перцовку

В подмосковной школе ученик 8 класса сорвал урок, распылив перцовку

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКласс в школе
Класс в школе - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Класс в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ученик 8 класса решил сорвать урок и распылил перцовый баллончик, в следствие чего четверо одноклассников отравились, сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, 29 сентября ученик 8 класса одной из школ Клина хотел сорвать урок и распылил перцовый баллончик. Четверо несовершеннолетних отравились токсинами. Детям оказали медпомощь в местной больнице и отпустили домой.
«
"Прокуратура проводит проверку... Будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся", - рассказали в областной прокуратуре.
Газовый баллончик - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
На Кубани семиклассник распылил баллончик в школе, есть пострадавшие
28 сентября, 17:05
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Клин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала