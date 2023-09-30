https://ria.ru/20230930/parodiya-1899581257.html
Трамп спародировал Байдена и рассмешил американцев
Трамп спародировал Байдена и рассмешил американцев - РИА Новости, 30.09.2023
Трамп спародировал Байдена и рассмешил американцев
Бывший президент США Дональд Трамп спародировал Джо Байдена на митинге сторонников в Калифорнии и сорвал овации, соответствующие кадры поступили в распоряжение... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T03:16
2023-09-30T03:16
2023-09-30T04:55
в мире
сша
калифорния
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп спародировал Джо Байдена на митинге сторонников в Калифорнии и сорвал овации, соответствующие кадры поступили в распоряжение РИА Новости."Чувак (Байден. — Прим. Ред.) не может найти выход со сцены! Вот сцена, я раньше ее не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: "Где я? Где я черт возьми?" Не, он ужасен", — сказал Трамп, рассмешив собравшихся.Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, калифорния, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Калифорния, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп спародировал Байдена и рассмешил американцев
Трамп спародировал потерявшегося на сцене Байдена
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп спародировал Джо Байдена на митинге сторонников в Калифорнии и сорвал овации, соответствующие кадры поступили в распоряжение РИА Новости.
"Чувак (Байден. — Прим. Ред.) не может найти выход со сцены! Вот сцена, я раньше ее не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: "Где я? Где я черт возьми?" Не, он ужасен", — сказал Трамп, рассмешив собравшихся.
Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.