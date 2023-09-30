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Трамп спародировал Байдена и рассмешил американцев

Трамп спародировал Байдена и рассмешил американцев - РИА Новости, 30.09.2023

Трамп спародировал Байдена и рассмешил американцев

Бывший президент США Дональд Трамп спародировал Джо Байдена на митинге сторонников в Калифорнии и сорвал овации, соответствующие кадры поступили в распоряжение... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T03:16

2023-09-30T03:16

2023-09-30T04:55

в мире

сша

калифорния

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп спародировал Джо Байдена на митинге сторонников в Калифорнии и сорвал овации, соответствующие кадры поступили в распоряжение РИА Новости."Чувак (Байден. — Прим. Ред.) не может найти выход со сцены! Вот сцена, я раньше ее не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: "Где я? Где я черт возьми?" Не, он ужасен", — сказал Трамп, рассмешив собравшихся.Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.

сша

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, калифорния, дональд трамп, джо байден