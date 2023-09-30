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Процедура выборов в парламент Словакии

Процедура выборов в парламент Словакии - РИА Новости, 30.09.2023

Процедура выборов в парламент Словакии

В соответствии с Конституцией Словацкой республики (1992) Национальный совет (парламент) является законодательным органом республики. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T01:52

2023-09-30T01:52

2023-09-30T01:52

справки

словакия

парламент словакии

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В соответствии с Конституцией Словацкой республики (1992) Национальный совет (парламент) является законодательным органом республики.Он состоит из 150 депутатов, которые избираются на всеобщих, равных, прямых выборах тайным голосованием сроком на четыре года. Выборы в Национальный совет объявляются председателем парламента. День голосования должен быть объявлен не позднее, чем за 110 дней до его проведения.Выборы проводятся Государственной комиссией по выборам и контролю за финансированием политических партий.На выборах в парламент территория Словацкой Республики образует единый избирательный округ. Депутатом может быть избран гражданин Словакии, постоянно проживающий на территории страны, обладающий избирательным правом и достигший возраста 21 года.Кандидатами не могут быть недееспособные лица, осужденные за умышленное преступление или находящиеся в тюремном заключении. Должность депутата несовместима с должностями судьи, прокурора, общественного защитника прав, военнослужащего и члена Европейского парламента. Если депутат был назначен членом правительства Словакии, его депутатский мандат на этот период не применяется.Кандидаты в депутаты могут выдвигаться политическими партиями или коалициями политических партий. Политическая партия или коалиция может выдвинуть максимум 150 кандидатов в список кандидатов. После подачи списка кандидатов его невозможно дополнить другими кандидатами или изменить их порядок.К списку кандидатов должно прилагаться собственноручное заявление каждого кандидата о том, что он согласен с выдвижением своей кандидатурой, не баллотируется в другом списке кандидатов и не имеет препятствий к праву быть избранным.Политическая партия также должна внести избирательный залог в размере 17 тысяч евро. Он перечисляется на внебюджетный счет, созданный для этой цели Министерством внутренних дел. Министерство внутренних дел Словацкой Республики вернет внесенный залог политической партии или коалиции, список кандидатов которой не был зарегистрирован, или политической партии или коалиции, набравшей не менее двух процентов от общего числа действительных голосов. Невозвращенные депозиты являются доходами государственного бюджета.Список кандидатов должен быть отправлен в Государственную комиссию в бумажном и электронном виде не позднее, чем за 90 дней до даты голосования.Государственная комиссия рассматривает представленные списки кандидатов не позднее, чем за 80 дней до даты выборов и регистрирует их не позднее, чем за 70 дней до даты выборов.Избирательная кампания начинается в день объявления о выборах в парламент и заканчивается за 48 часов до начала голосования.Предельный уровень расходов для одной политической партии составляет 3 миллиона евро, включая НДС. Принимать участие в голосовании могут дееспособные граждане страны, достигшие возраста 18 лет.Муниципалитеты обязаны не позднее, чем за 25 дней до даты голосования разослать каждому гражданину, включенному в списки избирателей, специальное уведомление с информацией о времени голосования, избирательном округе и участке, на котором он может проголосовать.Для каждой политической партии и коалиции, список кандидатов которых зарегистрирован, составляется отдельный избирательный бюллетень. Порядок кандидатов в избирательном бюллетене должен соответствовать порядку в зарегистрированном списке кандидатов.Выборы проводятся в один день, в субботу, с 7.00 до 22.00 часов. Если этого требуют местные условия, голосование может быть перенесено на более ранний час.Избиратель может голосовать на территории Словакии в избирательном округе, в список избирателей которого он внесен, или в любом избирательном округе при наличии избирательной карточки.Заявку на карточку можно подать лично не позднее последнего рабочего дня перед выборами, а также в бумажном или электронном виде не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты выборов. Прибывший на избирательный участок избиратель обязан подтвердить свою личность в окружной избирательной комиссии, предъявив удостоверение личности и, при наличии, карточку для голосования. Член комиссии вписывает номер избирателя в список и выдает бюллетени и пустой конверт с официальной печатью муниципалитета. Избиратель должен подтвердить получение документов подписью, а затем пройти в кабину для голосования.Он может выбрать один избирательный бюллетень с названием выбранной партии и положить его без изменений в конверт или обвести в нем четырех представителей партийного списка, которым он отдает предпочтение. После этого он запечатывает конверт и опускает в специальную урну.Избиратели, не проживающие на постоянной основе в Словакии, но зарегистрированные в списке избирателей и лица, в день выборов находящиеся за границей, могут проголосовать по почте. Для этого необходимо подать соответствующее заявление.Все бюллетени для голосования по почте будут подсчитаны на специальных избирательных участках, которые будут созданы для голосования по почте.К распределению мандатов допускаются партии, набравшие не менее 5% от общего числа действительных голосов. Коалиции двух или трех партий должны преодолеть 7% порог, а коалиции из четырех или большего количества партий – 10%.Государственная комиссия может снизить процентный лимит, чтобы по меньшей мере две политические партии или две коалиции или хотя бы одна политическая партия и одна коалиция были допущены к распределению мандатов.Президент республики не позднее, чем через 30 дней после объявления результатов выборов, созывает учредительное заседание Национального совета. При вступлении в должность избранные депутаты приносят присягу.Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, словакия, парламент словакии