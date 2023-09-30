"Они в панике". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине для США
InfoBRICS: в США впали в панику из-за уничтожения вооружения НАТО на Украине
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В США испугались уничтожения дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса на Украине, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.
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"За кулисами Пентагон впал в тихую панику, видя, что на Украине горит оружие на сотни миллиардов долларов, поставленное НАТО", — говорится в материале.
Эксперт также указал, что зарубежные правительства и их СМИ пытались продвигать идею превосходства западного оружия над российским, что оказалось лишь ложью: оно не только не смогло помочь украинским боевикам достичь успехов во время их контрнаступления, но также сами солдаты ВСУ предпочитают использовать свои старые советские аналоги.
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"Западные эквиваленты лишь чрезвычайно эффективны на "военных неделях моды" и в Голливуде", — подытожил аналитик.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.