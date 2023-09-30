https://ria.ru/20230930/panika-1899612958.html

"Они в панике". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине для США

"Они в панике". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине для США - РИА Новости, 30.09.2023

"Они в панике". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине для США

В США испугались уничтожения дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса на Украине, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T12:06

2023-09-30T12:06

2023-09-30T15:54

сша

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894236752_0:0:875:492_1920x0_80_0_0_1c7e40e2ba8a076e6a5eda3b5ffd22bb.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В США испугались уничтожения дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса на Украине, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS."За кулисами Пентагон впал в тихую панику, видя, что на Украине горит оружие на сотни миллиардов долларов, поставленное НАТО", — говорится в материале.Эксперт также указал, что зарубежные правительства и их СМИ пытались продвигать идею превосходства западного оружия над российским, что оказалось лишь ложью: оно не только не смогло помочь украинским боевикам достичь успехов во время их контрнаступления, но также сами солдаты ВСУ предпочитают использовать свои старые советские аналоги."Западные эквиваленты лишь чрезвычайно эффективны на "военных неделях моды" и в Голливуде", — подытожил аналитик.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230930/udar-1899603056.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире