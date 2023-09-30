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"Они в панике". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине для США - РИА Новости, 30.09.2023
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12:06 30.09.2023 (обновлено: 15:54 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/panika-1899612958.html
"Они в панике". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине для США
"Они в панике". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине для США - РИА Новости, 30.09.2023
"Они в панике". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине для США
В США испугались уничтожения дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса на Украине, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T12:06
2023-09-30T15:54
сша
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В США испугались уничтожения дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса на Украине, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.&quot;За кулисами Пентагон впал в тихую панику, видя, что на Украине горит оружие на сотни миллиардов долларов, поставленное НАТО&quot;, — говорится в материале.Эксперт также указал, что зарубежные правительства и их СМИ пытались продвигать идею превосходства западного оружия над российским, что оказалось лишь ложью: оно не только не смогло помочь украинским боевикам достичь успехов во время их контрнаступления, но также сами солдаты ВСУ предпочитают использовать свои старые советские аналоги.&quot;Западные эквиваленты лишь чрезвычайно эффективны на &quot;военных неделях моды&quot; и в Голливуде&quot;, — подытожил аналитик.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
США, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
"Они в панике". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине для США

InfoBRICS: в США впали в панику из-за уничтожения вооружения НАТО на Украине

Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В США испугались уничтожения дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса на Украине, пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.
«

"За кулисами Пентагон впал в тихую панику, видя, что на Украине горит оружие на сотни миллиардов долларов, поставленное НАТО", — говорится в материале.

Эксперт также указал, что зарубежные правительства и их СМИ пытались продвигать идею превосходства западного оружия над российским, что оказалось лишь ложью: оно не только не смогло помочь украинским боевикам достичь успехов во время их контрнаступления, но также сами солдаты ВСУ предпочитают использовать свои старые советские аналоги.
«

"Западные эквиваленты лишь чрезвычайно эффективны на "военных неделях моды" и в Голливуде", — подытожил аналитик.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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