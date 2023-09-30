https://ria.ru/20230930/operatory-1899594567.html

Исследователи проанализировали отзывы россиян на работу различных сервисов

Исследователи проанализировали отзывы россиян на работу различных сервисов - РИА Новости, 30.09.2023

Исследователи проанализировали отзывы россиян на работу различных сервисов

Больше половины россиян недовольны работой мобильных операторов в стране, в основном из-за технических сбоев, а вот качество товаров, купленных в интернете,... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:13

2023-09-30T09:13

2023-09-30T09:32

россия

brand analytics

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Больше половины россиян недовольны работой мобильных операторов в стране, в основном из-за технических сбоев, а вот качество товаров, купленных в интернете, людей обычно устраивает, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Работой мобильных операторов русскоязычные пользователи довольны меньше чем в половине случаев – только 46% положительных оценок. Заметим, что основной негатив в отношении российской "Большой четверки" и товаров, выпускаемых под их брендом, сосредоточен в магазинах мобильных приложений, где пользователи жалуются на технические сбои. Зато геосервисы и другие отзовики показывают исключительно положительную картину", - говорится в материалах исследования. "Качество товаров повседневного спроса практически не вызывает нареканий у русскоязычных потребителей: подавляющее большинство оценок – положительные (97%). Основные источники позитивных отзывов – это маркетплейсы, где потребители обычно сразу после покупки товара делятся своими впечатлениями", - добавляется там. Высокий уровень клиентской удовлетворенности и в финансовой сфере: в 77% случаев пользователи положительно оценили услуги ключевых игроков российского банковского сектора. Основными источниками позитива стали магазины мобильных приложений и геосервисы. "Организации финансового сектора традиционно предоставляют сотрудникам высокие зарплаты и хорошие бонусы, что делает их привлекательными местами работы и способствует высоким оценкам от нынешних и бывших сотрудников", - отметили в компании. В целом 79% всех проанализированных отзывов положительные – это почти 11 миллионов сообщений с оценками "4" и "5". При этом более 85% отзывов – это не пустые оценки, их сопровождает текст, в котором люди с разной степенью подробности аргументируют свою позицию. "Самая большая доля положительных отзывов на площадке Ozon: почти 98%. Возможно, этому способствует инструмент "Отзывы за баллы", который помогает продавцу получить больше оценок и рецензий на товар, а покупателю – вознаграждение в виде баллов магазина. Чуть менее лояльны пользователи Wildberries – 88% отзывов с оценками "5" и "4"... В основном положительные отзывы – на сайтах-отзовиках Irecommend (85%) и "Тинькофф Отзывы" (85%). На сервисах Otzovik и Zoon – уже четверть негативных оценок (от 3 и ниже). И самые недовольные пользователи обитают на Flamp: здесь 4 из 5 отзывов – отрицательные", - добавляется в исследовании. В рамках исследования было изучено почти 14 миллионов отзывов, оставленных русскоязычными пользователями в августе 2023 года на маркетплейсах, геосервисах, в магазинах мобильных приложений, на сайтах-отзовиках и т.д.

https://ria.ru/20230210/operator-1851007050.html

https://ria.ru/20230404/fas-1862865590.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, brand analytics, общество