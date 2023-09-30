Более 1,6 миллиона жителей новых регионов получили полисы ОМС
Мурашко: более 1,6 миллиона жителей новых регионов получили полисы ОМС
Полис ОМС. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 сен – РИА Новости. Более 1,6 миллиона жителей новых регионов Российской Федерации уже получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил журналистам в Красноярске министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава Минздрава РФ с пятницы находится в Красноярске с двухдневным рабочим визитом. В субботу он принял участие в церемонии встречи поезда здоровья РЖД-МЕДИЦИНА в рамках всероссийской акции "Вместе против диабета", который на два дня сделал остановку в Красноярске.
Мурашко подчеркнул, что в настоящее время идет активная работа по интеграции системы здравоохранения новых регионов в общую систему страны. Программы разработанные для новых субъектов многогранны, подкреплены финансированием.
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"И первая задача - это интеграция системы помощи в общую систему здравоохранения, чтобы людям, гражданам новых субъектов, была доступна вся медицина России, включая высокотехнологичную помощь, включая центры высоких технологий и все операции, которые сегодня необходимо планово или экстренно провести, и лекарственное обеспечение. Поэтому первая задача - интеграция в систему ОМС и получение полисов для граждан новых субъектов. Сегодня уже более 1 миллиона 600 человек получили эти полисы... И люди, соответственно, получают вот такой своего рода ключ доступа ко всей системе здравоохранения", - отметил глава Минздрава РФ.
Он подчеркнул, что все, что делается в новых регионах - "это семимильные шаги по развитию системы здравоохранения до уровня всех остальных субъектов Российской Федерации".