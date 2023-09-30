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Более 1,6 миллиона жителей новых регионов получили полисы ОМС - РИА Новости, 30.09.2023
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10:48 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/oms-1899605258.html
Более 1,6 миллиона жителей новых регионов получили полисы ОМС
Более 1,6 миллиона жителей новых регионов получили полисы ОМС - РИА Новости, 30.09.2023
Более 1,6 миллиона жителей новых регионов получили полисы ОМС
Более 1,6 миллиона жителей новых регионов Российской Федерации уже получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил журналистам в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:48
2023-09-30T10:48
общество
россия
красноярск
михаил мурашко
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КРАСНОЯРСК, 30 сен – РИА Новости. Более 1,6 миллиона жителей новых регионов Российской Федерации уже получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил журналистам в Красноярске министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Глава Минздрава РФ с пятницы находится в Красноярске с двухдневным рабочим визитом. В субботу он принял участие в церемонии встречи поезда здоровья РЖД-МЕДИЦИНА в рамках всероссийской акции "Вместе против диабета", который на два дня сделал остановку в Красноярске. Мурашко подчеркнул, что в настоящее время идет активная работа по интеграции системы здравоохранения новых регионов в общую систему страны. Программы разработанные для новых субъектов многогранны, подкреплены финансированием. "И первая задача - это интеграция системы помощи в общую систему здравоохранения, чтобы людям, гражданам новых субъектов, была доступна вся медицина России, включая высокотехнологичную помощь, включая центры высоких технологий и все операции, которые сегодня необходимо планово или экстренно провести, и лекарственное обеспечение. Поэтому первая задача - интеграция в систему ОМС и получение полисов для граждан новых субъектов. Сегодня уже более 1 миллиона 600 человек получили эти полисы... И люди, соответственно, получают вот такой своего рода ключ доступа ко всей системе здравоохранения", - отметил глава Минздрава РФ. Он подчеркнул, что все, что делается в новых регионах - "это семимильные шаги по развитию системы здравоохранения до уровня всех остальных субъектов Российской Федерации".
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общество, россия, красноярск, михаил мурашко
Общество, Россия, Красноярск, Михаил Мурашко
Более 1,6 миллиона жителей новых регионов получили полисы ОМС

Мурашко: более 1,6 миллиона жителей новых регионов получили полисы ОМС

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Полис ОМС. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 сен – РИА Новости. Более 1,6 миллиона жителей новых регионов Российской Федерации уже получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил журналистам в Красноярске министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава Минздрава РФ с пятницы находится в Красноярске с двухдневным рабочим визитом. В субботу он принял участие в церемонии встречи поезда здоровья РЖД-МЕДИЦИНА в рамках всероссийской акции "Вместе против диабета", который на два дня сделал остановку в Красноярске.
Мурашко подчеркнул, что в настоящее время идет активная работа по интеграции системы здравоохранения новых регионов в общую систему страны. Программы разработанные для новых субъектов многогранны, подкреплены финансированием.
«
"И первая задача - это интеграция системы помощи в общую систему здравоохранения, чтобы людям, гражданам новых субъектов, была доступна вся медицина России, включая высокотехнологичную помощь, включая центры высоких технологий и все операции, которые сегодня необходимо планово или экстренно провести, и лекарственное обеспечение. Поэтому первая задача - интеграция в систему ОМС и получение полисов для граждан новых субъектов. Сегодня уже более 1 миллиона 600 человек получили эти полисы... И люди, соответственно, получают вот такой своего рода ключ доступа ко всей системе здравоохранения", - отметил глава Минздрава РФ.
Он подчеркнул, что все, что делается в новых регионах - "это семимильные шаги по развитию системы здравоохранения до уровня всех остальных субъектов Российской Федерации".
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ОбществоРоссияКрасноярскМихаил Мурашко
 
 
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