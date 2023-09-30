https://ria.ru/20230930/obstrely-1899587304.html

ВСУ за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.09.2023

ВСУ за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 36 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T07:31

2023-09-30T07:31

2023-09-30T07:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 36 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 10 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 36 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Корсунь, Ясиноватский район и Донецк. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 16 обстрелов.

https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899584166.html

донецкая народная республика

украина

горловка

россия

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия, происшествия