https://ria.ru/20230930/obstrel-1899671516.html

ВСУ обстреляли монастырь в ДНР, два человека пострадали

ВСУ обстреляли монастырь в ДНР, два человека пострадали - РИА Новости, 30.09.2023

ВСУ обстреляли монастырь в ДНР, два человека пострадали

Украинские войска нанесли удар по Никольскому монастырю в ДНР, пострадали два человека, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T20:44

2023-09-30T20:44

2023-09-30T22:12

волновахский район

вооруженные силы украины

в мире

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Никольскому монастырю в ДНР, пострадали два человека, сообщил глава региона Денис Пушилин."В результате обстрела противником территории Никольского монастыря сегодня ранены двое мужчин", — написал он в Telegram-канале.Как уточнили в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, ранения получил архимандрит Лаврентий. По предварительной информации, жизненно важные органы не задеты. Священнослужителя госпитализировали, его состояние стабильное, подчеркнули в обители.Пушилин добавил, что в населенном пункте Ольгинка в Волновахском районе при детонации неразорвавшегося боеприпаса погиб мужчина. Кроме того, ранения получили подросток 2009 года рождения и парень 2004 года рождения.В свою очередь, при обстреле Горловки ранения средней степени тяжести получила женщина. Кроме того, повреждены четыре жилых дома в Куйбышевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.Как уточнил глава ДНР, украинские войска выпустили по территории региона 42 боеприпаса из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. В последнее время украинские войска используют для обстрелов и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230930/zaporozhe-1899625779.html

https://ria.ru/20230929/obstrel-1899398378.html

волновахский район

украина

донецкая народная республика

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волновахский район, вооруженные силы украины, в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика