ВСУ обстреляли монастырь в ДНР, два человека пострадали
В ДНР при обстреле Никольского монастыря со стороны ВСУ пострадали двое мужчин
© Фото : Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырьСвято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Волновахском районе ДНР
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Волновахском районе ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Никольскому монастырю в ДНР, пострадали два человека, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«
"В результате обстрела противником территории Никольского монастыря сегодня ранены двое мужчин", — написал он в Telegram-канале.
Как уточнили в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, ранения получил архимандрит Лаврентий. По предварительной информации, жизненно важные органы не задеты. Священнослужителя госпитализировали, его состояние стабильное, подчеркнули в обители.
Пушилин добавил, что в населенном пункте Ольгинка в Волновахском районе при детонации неразорвавшегося боеприпаса погиб мужчина. Кроме того, ранения получили подросток 2009 года рождения и парень 2004 года рождения.
В свою очередь, при обстреле Горловки ранения средней степени тяжести получила женщина. Кроме того, повреждены четыре жилых дома в Куйбышевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.
Как уточнил глава ДНР, украинские войска выпустили по территории региона 42 боеприпаса из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Киевские войска также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
В последнее время украинские войска используют для обстрелов и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.