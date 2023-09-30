https://ria.ru/20230930/obstrel-1899641170.html

ВСУ обстреляли село в Запорожской области

ВСУ обстреляли село в Запорожской области - РИА Новости, 30.09.2023

ВСУ обстреляли село в Запорожской области

Украинские боевики нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили журналистам в оперативных... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T16:41

2023-09-30T16:41

2023-09-30T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Украинские боевики нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили журналистам в оперативных службах. "Около 15.00 (МСК) село Берестовое Бердянского района подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказали в оперативных службах.

https://ria.ru/20230926/nato-1898642368.html

запорожская область

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины