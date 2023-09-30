https://ria.ru/20230930/obstrel-1899641170.html
ВСУ обстреляли село в Запорожской области
ВСУ обстреляли село в Запорожской области - РИА Новости, 30.09.2023
ВСУ обстреляли село в Запорожской области
Украинские боевики нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили журналистам в оперативных... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:41
2023-09-30T16:41
2023-09-30T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Украинские боевики нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили журналистам в оперативных службах. "Около 15.00 (МСК) село Берестовое Бердянского района подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20230926/nato-1898642368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли село в Запорожской области
Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по селу Берестовое в Запорожской области