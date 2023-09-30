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ВСУ обстреляли село в Запорожской области - РИА Новости, 30.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/obstrel-1899641170.html
ВСУ обстреляли село в Запорожской области
ВСУ обстреляли село в Запорожской области - РИА Новости, 30.09.2023
ВСУ обстреляли село в Запорожской области
Украинские боевики нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили журналистам в оперативных... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:41
2023-09-30T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Украинские боевики нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили журналистам в оперативных службах. "Около 15.00 (МСК) село Берестовое Бердянского района подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказали в оперативных службах.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли село в Запорожской области

Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по селу Берестовое в Запорожской области

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску
Украинские солдаты готовят ракету к пуску - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Украинские боевики нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили журналистам в оперативных службах.
«
"Около 15.00 (МСК) село Берестовое Бердянского района подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказали в оперативных службах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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