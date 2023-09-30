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Бабушки-ветераны из Перми связали для бойцов СВО более 500 пар носков - РИА Новости, 30.09.2023
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14:25 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/noski-1899627770.html
Бабушки-ветераны из Перми связали для бойцов СВО более 500 пар носков
Бабушки-ветераны из Перми связали для бойцов СВО более 500 пар носков - РИА Новости, 30.09.2023
Бабушки-ветераны из Перми связали для бойцов СВО более 500 пар носков
Бабушки-ветераны и активисты общественного самоуправления из Кировского района Перми связали "более полутысячи пар" шерстяных носков для бойцов в зоне... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:25
2023-09-30T14:25
надежные люди
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Бабушки-ветераны и активисты общественного самоуправления из Кировского района Перми связали "более полутысячи пар" шерстяных носков для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте местной администрации. "Активисты ТОС "Водники" и Совета ветеранов Кировского района вяжут носки нашим бойцам. Работа не прекращается с момента начала СВО. За это время из десятков километров пряжи женщины связали более полутысячи пар теплых носков", - говорится в сообщении. Уточняется, что накануне в пункт сбора гуманитарной помощи в Кировском районе от бабушек-ветеранов и активистов отвезли очередные 50 пар шерстяных изделий, а женщины уже начали вязать новую партию носков.
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Надежные люди, Пермь, Пермский край
Бабушки-ветераны из Перми связали для бойцов СВО более 500 пар носков

Бабушки-ветераны из Перми связали для бойцов спецоперации более 500 пар носков

© Фото : Администрация города ПермиАктивисты ТОС "Водники" и Совета ветеранов Кировского района Перми вяжут носки для военнослужащих в зоне СВО
Активисты ТОС Водники и Совета ветеранов Кировского района Перми вяжут носки для военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : Администрация города Перми
Активисты ТОС "Водники" и Совета ветеранов Кировского района Перми вяжут носки для военнослужащих в зоне СВО
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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Бабушки-ветераны и активисты общественного самоуправления из Кировского района Перми связали "более полутысячи пар" шерстяных носков для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте местной администрации.
© Фото : Администрация города ПермиАктивисты ТОС "Водники" и Совета ветеранов Кировского района Перми вяжут носки для военнослужащих в зоне СВО
Активисты ТОС Водники и Совета ветеранов Кировского района Перми вяжут носки для военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : Администрация города Перми
Активисты ТОС "Водники" и Совета ветеранов Кировского района Перми вяжут носки для военнослужащих в зоне СВО
"Активисты ТОС "Водники" и Совета ветеранов Кировского района вяжут носки нашим бойцам. Работа не прекращается с момента начала СВО. За это время из десятков километров пряжи женщины связали более полутысячи пар теплых носков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что накануне в пункт сбора гуманитарной помощи в Кировском районе от бабушек-ветеранов и активистов отвезли очередные 50 пар шерстяных изделий, а женщины уже начали вязать новую партию носков.
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