https://ria.ru/20230930/noski-1899627770.html

Бабушки-ветераны из Перми связали для бойцов СВО более 500 пар носков

Бабушки-ветераны из Перми связали для бойцов СВО более 500 пар носков - РИА Новости, 30.09.2023

Бабушки-ветераны из Перми связали для бойцов СВО более 500 пар носков

Бабушки-ветераны и активисты общественного самоуправления из Кировского района Перми связали "более полутысячи пар" шерстяных носков для бойцов в зоне... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:25

2023-09-30T14:25

2023-09-30T14:25

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пермь

пермский край

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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Бабушки-ветераны и активисты общественного самоуправления из Кировского района Перми связали "более полутысячи пар" шерстяных носков для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте местной администрации. "Активисты ТОС "Водники" и Совета ветеранов Кировского района вяжут носки нашим бойцам. Работа не прекращается с момента начала СВО. За это время из десятков километров пряжи женщины связали более полутысячи пар теплых носков", - говорится в сообщении. Уточняется, что накануне в пункт сбора гуманитарной помощи в Кировском районе от бабушек-ветеранов и активистов отвезли очередные 50 пар шерстяных изделий, а женщины уже начали вязать новую партию носков.

https://ria.ru/20230930/pomosch-1899625469.html

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пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пермь, пермский край