Бабушки-ветераны из Перми связали для бойцов СВО более 500 пар носков
Бабушки-ветераны из Перми связали для бойцов спецоперации более 500 пар носков
© Фото : Администрация города ПермиАктивисты ТОС "Водники" и Совета ветеранов Кировского района Перми вяжут носки для военнослужащих в зоне СВО
Активисты ТОС "Водники" и Совета ветеранов Кировского района Перми вяжут носки для военнослужащих в зоне СВО
ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Бабушки-ветераны и активисты общественного самоуправления из Кировского района Перми связали "более полутысячи пар" шерстяных носков для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте местной администрации.
© Фото : Администрация города ПермиАктивисты ТОС "Водники" и Совета ветеранов Кировского района Перми вяжут носки для военнослужащих в зоне СВО
Активисты ТОС "Водники" и Совета ветеранов Кировского района Перми вяжут носки для военнослужащих в зоне СВО
"Активисты ТОС "Водники" и Совета ветеранов Кировского района вяжут носки нашим бойцам. Работа не прекращается с момента начала СВО. За это время из десятков километров пряжи женщины связали более полутысячи пар теплых носков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что накануне в пункт сбора гуманитарной помощи в Кировском районе от бабушек-ветеранов и активистов отвезли очередные 50 пар шерстяных изделий, а женщины уже начали вязать новую партию носков.