https://ria.ru/20230930/niger-1899588301.html

Сенегал и Кот-д'Ивуар не направили войска в Нигер, сообщают СМИ

Сенегал и Кот-д'Ивуар не направили войска в Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.09.2023

Сенегал и Кот-д'Ивуар не направили войска в Нигер, сообщают СМИ

Сенегал и Кот-д'Ивуар не направили войска в Бенин для возможного участия в интервенции в Нигер, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T07:41

2023-09-30T07:41

2023-09-30T07:41

в мире

нигер

бенин

сенегал

мохамед базум

кот-д'ивуар

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сенегал и Кот-д'Ивуар не направили войска в Бенин для возможного участия в интервенции в Нигер, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники. По информации радиостанции, обе страны провели разведывательные миссии в Бенине. "Однако после этой разведки никакие войска этих двух стран не прибыли в Котону", - говорится в сообщении RFI. Отмечается, что число участников оперативного штаба в Бенине также ограничено. По словам офицеров, они все еще ждут от политиков приказов. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230916/khartiya-1896735880.html

https://ria.ru/20230928/niger-1899322039.html

нигер

бенин

сенегал

кот-д'ивуар

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в мире, нигер, бенин, сенегал, мохамед базум, кот-д'ивуар