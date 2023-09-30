https://ria.ru/20230930/nedvizhimost-1899594029.html

Львова-Белова предложила создать комиссии по сделкам с недвижимостью

Львова-Белова предложила создать комиссии по сделкам с недвижимостью - РИА Новости, 30.09.2023

Львова-Белова предложила создать комиссии по сделкам с недвижимостью

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила создавать комиссии по сделкам с недвижимостью, чтобы они помогали органам... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:04

2023-09-30T09:04

2023-09-30T09:04

общество

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила создавать комиссии по сделкам с недвижимостью, чтобы они помогали органам опеки решать вопросы по выделению долей на недвижимость несовершеннолетних. Сейчас барьер в распоряжении имуществом, в котором правом общей долевой собственности наделен ребенок, существует в том случае, если на приобретение такого имущества были использованы средства материнского капитала. Фракция "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается упростить продажу квартир с детскими долями, которые куплены в ипотеку. Предложенный законопроект дает возможность перенести обязательства о наделении долями на вновь приобретенное жилье, тем самым не ущемляются права несовершеннолетних. "Предлагаю взять в разработку создание межведомственных муниципальных комиссий по оценке имущественных рисков несовершеннолетних при совершении сделок с их участием. Создание этих комиссий как совещательного органа имеет смысл, потому что у органов опеки не хватает компетенций, решительности", - рассказала Львова-Белова в ходе первого заседание рабочей группы по вопросам защиты имущественных прав несовершеннолетних при детском омбудсмене. Львова-Белова рассказала, что в сфере выдачи органами опеки и попечительства предварительных разрешений на сделки с участием детей наблюдается отсутствие единого подхода. "Мы видим, что практика выдачи разрешений в разных субъектах РФ по аналогичным категориям сделок сильно разнится", - заявила она. На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости, что поможет органам опеки прийти к единому подходу в вопросе выдачи разрешений, чтобы имущественные права несовершеннолетних не нарушались, Львова-Белова ответила так: "Первое: мы ожидаем от Верховного суда обобщение практики и надеемся на обобщение практики прокурорского надзора в субъектах РФ органами прокуратуры. Это позволит нам выработать единый подход, потому что мы будем понимать, что по тем или иным критериям это предварительное разрешение можно было бы выдавать. И второй момент: опыт комиссий, которые помогут органам опеки и попечительства в принятии решений по сложным случаям. В состав таких комиссий могут войти профильные специалисты, способные оценить, не нарушаются ли права ребенка при распоряжении принадлежащим им имуществом".

https://ria.ru/20230921/deti-1897856518.html

https://ria.ru/20230730/podrostki-1887235531.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мария львова-белова