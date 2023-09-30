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День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии - РИА Новости, 30.09.2023

День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

30 сентября (17 сентября по старому стилю) православная церковь отмечает память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T01:00

2023-09-30T01:00

2023-09-30T01:00

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30 сентября (17 сентября по старому стилю) православная церковь отмечает память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь жили в Риме во II веке, в царствование императора Адриана. Их мать, святая София (греч. "мудрость"), была христианкой и своих дочерей назвала в честь главных христианских добродетелей – "Пистис", "Эльпис", "Агапэ" (греч. Вера, Надежда, Любовь). В те времена в языческой Римской империи христиан преследовали и подвергали гонениям. Проповедование Иисуса Христа как Сына Божьего грозило жестоким наказанием, а зачастую пытками и смертью. Несмотря на это, горячо веровавшая София не побоялась не только сама принять крещение, но и воспитать в любви к Иисусу Христу своих дочерей. Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – всего девять лет, когда слух об их христианской семье дошел до императора, и тот велел привести мать с дочерьми к нему. Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их отречься от христианства. Но девочки не отреклись от веры и не испугались страшных мук. Тогда император приказал жестоко истязать их. Перенося невиданные муки, святые сестры остались непоколебимы в вере. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Она проявила необыкновенное мужество и убеждала их вытерпеть мучения во Имя Иисуса Христа. Все три дочери были обезглавлены. Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. Женщина положила останки их в ковчег и отвезла с почестями на колеснице за город и похоронила на высоком месте, а сама так и осталась сидеть у их могил. На третий день она тихо скончалась. Верующие люди похоронили ее рядом с могилами ее святых дочерей. Святая София также считается мученицей, хотя приняла страдания за Христа не телом, а сердцем.В VIII веке мощи мучениц из крипты кладбища святого Панкратия в Риме по распоряжению папы Римского Павла I (757-767) были перенесены в построенную новую церковь святого Сильвестра на Марсовом поле, а часть мощей мучениц была преподнесена в дар монастырю святой Иулии в Брешии (Италия).10 мая 777 годамощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии были перенесены в женский монастырь в Эшо под Страсбургом (Франция) по просьбе основателя обители епископа Ремигия. Мощи святых мучениц привлекали к себе множество паломников, вокруг аббатства разрослась деревня, а для приезжающих была построена большая гостиница. Во время Великой французской революции (1789-1794) монастырь был разрушен, а мощи исчезли.Предполагают, что, желая укрыть мощи мучениц от поругания, монахини спрятали их на монастырском кладбище, где они до сих пор пребывают сокрытыми в неизвестном месте. Монастырский храм святого Трофима продолжал действовать до революции, а затем был продан с аукциона. В его помещениях несколько лет действовал трактир. В 1898 году остатки монастырской церкви были объявлены "историческим памятником".Храм был восстановлен в своем первоначальном виде в результате нескольких реставраций, проведенных в конце XIX и середине XX веков.3 апреля 1938 года католический епископ Шарль Руш привез в Эшо из Рима две новых частицы мощей святой Софии. Одну из них положили в саркофаге из песчаника, а другую – в реликварий, помещенный в раку с другими святынями.В настоящее время в храме святого Трофима находится историческая рака, в которой хранились мощи мучениц на протяжении столетий, и сейчас находится частица мощей святой мученицы Софии. Здесь же почитается другая христианская святыня – частица Животворящего Креста Господня.Над саркофагом расположены скульптуры святого мученика Христофора, святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, а также епископа Ремигия, основателя аббатства. К мощам не оскудевает поток паломников. Возле них регулярно совершают православные богослужения. В храме Софии Премудрости Божией в Москве на улице Лубянке хранится большая часть мощей святой Софии. В народном календаре этот праздник также называют "Вселенскими бабьими именинами", отдавая дань всем представительницам прекрасного пола. В старину этот праздник отмечали три дня. Юные девушки молились мученицам, чтобы они послали им суженого. А уже замужние женщины просили мира в семье, здоровья и благополучия детям. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, рим, италия, религия, православие, религиозные праздники