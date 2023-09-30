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В аэропортах Москвы отменили четыре авиарейса - РИА Новости, 30.09.2023
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08:59 30.09.2023 (обновлено: 09:00 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/moskva-1899593383.html
В аэропортах Москвы отменили четыре авиарейса
В аэропортах Москвы отменили четыре авиарейса - РИА Новости, 30.09.2023
В аэропортах Москвы отменили четыре авиарейса
По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:59
2023-09-30T09:00
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 8.39 мск субботы, во "Внуково" два рейса задержаны и два отменены, в "Домодедово" 18 рейсов задержаны и два отменены. В "Шереметьево" семь рейсов задержаны.
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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Общество
В аэропортах Москвы отменили четыре авиарейса

В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 27 рейсов, еще четыре отменили

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 8.39 мск субботы, во "Внуково" два рейса задержаны и два отменены, в "Домодедово" 18 рейсов задержаны и два отменены. В "Шереметьево" семь рейсов задержаны.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
РБК: Росавиация предупредила о рисках полетов за рубеж на самолетах ГТЛК
Вчера, 15:23
 
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