https://ria.ru/20230930/moskva-1899593383.html
В аэропортах Москвы отменили четыре авиарейса
В аэропортах Москвы отменили четыре авиарейса - РИА Новости, 30.09.2023
В аэропортах Москвы отменили четыре авиарейса
По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:59
2023-09-30T08:59
2023-09-30T09:00
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 8.39 мск субботы, во "Внуково" два рейса задержаны и два отменены, в "Домодедово" 18 рейсов задержаны и два отменены. В "Шереметьево" семь рейсов задержаны.
https://ria.ru/20230929/samolet-1899473138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Общество
В аэропортах Москвы отменили четыре авиарейса
В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 27 рейсов, еще четыре отменили