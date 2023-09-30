https://ria.ru/20230930/moskva-1899593383.html

В аэропортах Москвы отменили четыре авиарейса

В аэропортах Москвы отменили четыре авиарейса - РИА Новости, 30.09.2023

В аэропортах Москвы отменили четыре авиарейса

По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:59

2023-09-30T08:59

2023-09-30T09:00

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. По меньшей мере 27 авиарейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 8.39 мск субботы, во "Внуково" два рейса задержаны и два отменены, в "Домодедово" 18 рейсов задержаны и два отменены. В "Шереметьево" семь рейсов задержаны.

https://ria.ru/20230929/samolet-1899473138.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество