https://ria.ru/20230930/monastyr-1899683120.html

Монастырь в ДНР могли обстрелять кассетными снарядами, сообщил источник

Монастырь в ДНР могли обстрелять кассетными снарядами, сообщил источник - РИА Новости, 30.09.2023

Монастырь в ДНР могли обстрелять кассетными снарядами, сообщил источник

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР могли обстрелять кассетными боеприпасами, заявил РИА Новости источник в монастыре. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T22:38

2023-09-30T22:38

2023-09-30T22:38

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР могли обстрелять кассетными боеприпасами, заявил РИА Новости источник в монастыре. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два человека пострадали при обстреле монастыря в селе Никольское. Позднее в обители уточнили, что ранен был архимандрит Лаврентий. "Сегодня около часа дня был прилёт, кассетный снаряд разорвался недалеко от Успенского собора. Недалеко от места, где живут сейчас сестры, возле него находился прихожанин и архимандрит", - рассказал собеседник агентства. Пострадавших быстро доставили в больницу, архимандрит Лаврентий потерял большое количество крови, отмечает собеседник агентства. По его словам, в момент обстрела в здании находилось семь монахинь.

https://ria.ru/20230923/atacms-1898207719.html

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донецкая народная республика, денис пушилин