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Монастырь в ДНР могли обстрелять кассетными снарядами, сообщил источник - РИА Новости, 30.09.2023
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22:38 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/monastyr-1899683120.html
Монастырь в ДНР могли обстрелять кассетными снарядами, сообщил источник
Монастырь в ДНР могли обстрелять кассетными снарядами, сообщил источник - РИА Новости, 30.09.2023
Монастырь в ДНР могли обстрелять кассетными снарядами, сообщил источник
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР могли обстрелять кассетными боеприпасами, заявил РИА Новости источник в монастыре. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T22:38
2023-09-30T22:38
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР могли обстрелять кассетными боеприпасами, заявил РИА Новости источник в монастыре. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два человека пострадали при обстреле монастыря в селе Никольское. Позднее в обители уточнили, что ранен был архимандрит Лаврентий. "Сегодня около часа дня был прилёт, кассетный снаряд разорвался недалеко от Успенского собора. Недалеко от места, где живут сейчас сестры, возле него находился прихожанин и архимандрит", - рассказал собеседник агентства. Пострадавших быстро доставили в больницу, архимандрит Лаврентий потерял большое количество крови, отмечает собеседник агентства. По его словам, в момент обстрела в здании находилось семь монахинь.
https://ria.ru/20230923/atacms-1898207719.html
https://ria.ru/20230920/oon-1897653893.html
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донецкая народная республика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Монастырь в ДНР могли обстрелять кассетными снарядами, сообщил источник

Источник: ВСУ могли обстрелять монастырь в ДНР кассетными боеприпасами

© Фото : Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырьСвято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Волновахском районе ДНР
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Волновахском районе ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР могли обстрелять кассетными боеприпасами, заявил РИА Новости источник в монастыре.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два человека пострадали при обстреле монастыря в селе Никольское. Позднее в обители уточнили, что ранен был архимандрит Лаврентий.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
СМИ: Байден решил отправить Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами
23 сентября, 15:25
«
"Сегодня около часа дня был прилёт, кассетный снаряд разорвался недалеко от Успенского собора. Недалеко от места, где живут сейчас сестры, возле него находился прихожанин и архимандрит", - рассказал собеседник агентства.
Пострадавших быстро доставили в больницу, архимандрит Лаврентий потерял большое количество крови, отмечает собеседник агентства. По его словам, в момент обстрела в здании находилось семь монахинь.
ООН - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву
20 сентября, 20:44
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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