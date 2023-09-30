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Додон выступил против продажи молдавского порта Румынии - РИА Новости, 30.09.2023
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11:44 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/moldaviya-1899611123.html
Додон выступил против продажи молдавского порта Румынии
Додон выступил против продажи молдавского порта Румынии - РИА Новости, 30.09.2023
Додон выступил против продажи молдавского порта Румынии
Порт Джурджулешты находится на государственной земле Молдавии, его продажа Румынии противоречит национальным интересам республики, заявил в пятницу... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:44
2023-09-30T11:44
молдавия
румыния
украина
игорь додон
европейский банк реконструкции и развития
в мире
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КИШИНЕВ, 30 сен – РИА Новости. Порт Джурджулешты находится на государственной земле Молдавии, его продажа Румынии противоречит национальным интересам республики, заявил в пятницу экс-президент Молдавии Игорь Додон в Telegram-канале. Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку высказался о планах Бухареста выкупить у Европейского банка реконструкции и развития право на управление портом в Джурджулештах, который на фоне ситуации на Украине может стать частью стратегического торгово-транспортного узла в регионе. "Категорически нельзя позволить, чтобы румыны купили Джурджулештский порт. Там не частная, а государственная земля. Она временно была сдана в аренду тем, кто построил этот порт. Это государственный проект, и это касается наших национальных интересов. Государственная земля должна остаться в собственности государства", - написал Додон. Ранее власти Молдавии анонсировали масштабный проект в Джурджулештах. Речь идет о строительстве нового зернохранилища емкостью около 80 000 тонн, нового причала длиной 150 метров и глубиной 5 метров, стоянки для грузовых автомобилей, станции разгрузки, крытых складов, а также обустройстве территории 2,5 га под новый портовый терминал. По планам Кишинева, обновленный порт должен заработать уже в 2028 году. Джурджулешты – порт, расположенный в 133,8 километра от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.
https://ria.ru/20230928/nato-1899264787.html
https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899373091.html
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молдавия, румыния, украина, игорь додон, европейский банк реконструкции и развития, в мире
Молдавия, Румыния, Украина, Игорь Додон, Европейский банк реконструкции и развития, В мире
Додон выступил против продажи молдавского порта Румынии

Додон выступил против продажи молдавского порта Румынии в ущерб нацинтересам

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 сен – РИА Новости. Порт Джурджулешты находится на государственной земле Молдавии, его продажа Румынии противоречит национальным интересам республики, заявил в пятницу экс-президент Молдавии Игорь Додон в Telegram-канале.
Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку высказался о планах Бухареста выкупить у Европейского банка реконструкции и развития право на управление портом в Джурджулештах, который на фоне ситуации на Украине может стать частью стратегического торгово-транспортного узла в регионе.
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"Категорически нельзя позволить, чтобы румыны купили Джурджулештский порт. Там не частная, а государственная земля. Она временно была сдана в аренду тем, кто построил этот порт. Это государственный проект, и это касается наших национальных интересов. Государственная земля должна остаться в собственности государства", - написал Додон.
Ранее власти Молдавии анонсировали масштабный проект в Джурджулештах. Речь идет о строительстве нового зернохранилища емкостью около 80 000 тонн, нового причала длиной 150 метров и глубиной 5 метров, стоянки для грузовых автомобилей, станции разгрузки, крытых складов, а также обустройстве территории 2,5 га под новый портовый терминал. По планам Кишинева, обновленный порт должен заработать уже в 2028 году.
Джурджулешты – порт, расположенный в 133,8 километра от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.
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Вчера, 11:13
 
МолдавияРумынияУкраинаИгорь ДодонЕвропейский банк реконструкции и развитияВ мире
 
 
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