https://ria.ru/20230930/miting-1899687574.html

В Тель-Авиве начался очередной многотысячный антиправительственный митинг

В Тель-Авиве начался очередной многотысячный антиправительственный митинг - РИА Новости, 30.09.2023

В Тель-Авиве начался очередной многотысячный антиправительственный митинг

Десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива и других городах страны в 39-ю субботу подряд на митинг против судебной реформы правительства Биньямина РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T23:58

2023-09-30T23:58

2023-09-30T23:59

в мире

тель-авив

израиль

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сен - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива и других городах страны в 39-ю субботу подряд на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху и на фоне общего роста антиправительственных настроений в Израиле, передает корреспондент РИА Новости. Массовые протесты состоялись несмотря на отмечаемый в эти дни иудейский праздник Суккот, или Праздник шалашей (от слова "сукка" – "шатер") – один из главных праздников иудаизма. Незадолго до акции протеста в Тель-Авиве, небольшой группе протестующих удалось на короткое время перекрыть центральное шоссе города, установив на проезжей части праздничный шатер. По сообщениям СМИ, полиция выписала за это штрафы. В эту субботу организаторы протестов по традиции анонсировали проведение акций в десятках мест по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось порядка 85 тысяч человек. Самые массовые демонстрации против судебной реформы в Тель-Авиве собирали ранее до 200 тысяч протестующих. В ходе сегодняшней акции протеста организаторы воспользовались случаем, чтобы обвинить правительство в разделении и расколе общества по религиозному и светскому принципу на фоне инцидента, произошедшего в самый важный день иудейского календаря - Йом Кипур (Судный день). В прошлое воскресенье в канун иудейского праздника Йом Кипур, который в еврейской традиции является днем покаяния и искупления, на площади Дизенгоф в Тель-Авиве произошли столкновения между светскими горожанами и организаторами коллективной молитвы, разделенной по половому признаку. Организаторы решили проводить молитву вопреки решению суда и постановлению муниципалитета Тель-Авива, запретившего устраивать публичные коллективные молитвы на открытом воздухе, раздельные по половому признаку. Район проведения протестной акции в Тель-Авиве, где расположен комплекс правительственных зданий, был полностью блокирован для движения. Улица Каплан и близлежащие дороги и перекрестки были заполнены протестующими. На месте дежурили полиция и медики. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали национальными флагами, а организаторы протестных акций пообещали продолжать "борьбу" с целью защиты израильской демократии. В сентябре Верховный суд Израиля провел несколько слушаний по поводу принятых недавно законов в рамках спорной судебной реформы правительства, которая с начала года сопровождается массовыми протестами по всей стране. Даты окончательных решений пока неизвестны. Правительство Израиля утверждает, что реформа судебной системы нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти, так как Верховный суд страны в некоторых ситуациях имеет полномочия по отмене законов и решений исполнительной и законодательной власти. Сторонники реформы заявляют, что она необходима, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан. Противники реформы видят в ней попытки правительства Нетаньяху подорвать демократический порядок в стране и лишить Верховный суд возможности контролировать правительство и законодательную власть, когда речь идет о произвольных, радикальных или коррупционных решениях.

https://ria.ru/20230724/israel-1886055864.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле