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Представители уникальных специальностей поборются за звание "Мастер года"

Представители уникальных специальностей поборются за звание "Мастер года" - РИА Новости, 30.09.2023

Представители уникальных специальностей поборются за звание "Мастер года"

В Туле состоялась торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса среди педагогических работников сферы профессионального... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:44

2023-09-30T10:44

2023-09-30T10:44

год педагога и наставника

общество

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сн_образование

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Туле состоялась торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса среди педагогических работников сферы профессионального образования "Мастер года". Финалистами конкурса стали представители 89 регионов России.Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин отметил, что в 2023 году конкурс проходит уже в третий раз и становится все более популярным. В этом году его участниками стали почти 4 тысячи педагогов из всех регионов страны."Мастер года" это, без преувеличения, – главный конкурс профессионального мастерства системы среднего профессионального образования, системы, которая в последние несколько лет активно развивается и готовит лучшие кадры для экономики с использованием передовых технологий и в неразрывной связке с предприятиями. Системы, в которой сегодня трудится более 200 тысяч педагогических работников, а прием 2023/24 учебного года составил уже 1 миллион 200 тысяч студентов. Конкурс этого года – особенный, потому что 2023 год объявлен в Российской Федерации Годом педагога и наставника, вашим годом. В финале конкурса будут соревноваться представители 48 уникальных специальностей, что в очередной раз подчеркивает многогранность системы профессионального образования", – заключил Виктор Неумывакин.В ходе торжественной церемонии открытия заключительного этапа конкурса завершилась эстафета флага, которая охватила все федеральные округа России. Старт эстафете еще в феврале этого года дал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.Заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова приветствовала финалистов конкурса "Мастер года" и подчеркнула, что регион всегда славился своим производственным потенциалом и сегодня он продолжает развиваться как культурный центр, что требует подготовки высококвалифицированных кадров по всем направлениям."Конкурс позволяет обменяться знаниями и опытом, которых вы достигли в своей профессиональной деятельности. Желаю всем участникам проявить свое мастерство и продемонстрировать лучшие практики", – обратилась к финалистам Ольга Гремякова.28 сентября состоялась жеребьевка, определившая порядок выступлений конкурсантов. Финалисты познакомились с конкурсными площадками и прошли тренинг по командообразованию.29 сентября стартовали финальные испытания для участников заключительного этапа.На "Конкурсе образовательных кейсов" и "Открытом уроке" финалисты продемонстрируют владение инновационными педагогическими практиками, профессиональными компетенциями и поделятся опытом практической подготовки обучающихся. В рамках заключительного конкурсного мероприятия "Влюбить в профессию" десять призеров конкурса расскажут о том, как мотивировать молодых людей к выбору профессии.Деловая программа конкурса "Мастер года", посвященная Дню среднего профессионального образования, который будет отмечаться в России 2 октября, включит мастер-классы, панельные дискуссии и обучающие семинары. В рамках конкурса состоится XII Съезд Союза директоров образовательных организаций СПО России и пройдет выставка достижений системы СПО Тульской области.Имя победителя конкурса "Мастер года" станет известно 2 октября, в День среднего профессионального образования.Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования. Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, Государственный университет просвещения и Общероссийский Профсоюз образования.Победителем конкурса в 2022 году стала Демихова Ирина Юрьевна, представительница Тульской области, преподаватель специальных дисциплин Донского колледжа информационных технологий.Торжественные мероприятия по подведению итогов и награждению победителей конкурса "Мастер года" входят в программу Большой учительской недели.Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации. В связи с возросшим вниманием общества к вопросам образования и воспитания Большая учительская неделя в этом году пройдет с увеличенным количеством мероприятий и участников. Мероприятия Большой учительской недели охватят все регионы страны. Центральными федеральными событиями станут финальный тур Всероссийского конкурса "Учитель года России", объявление победителей Всероссийских профессиональных конкурсов "Мастер года", "Педагог-психолог России", "Директор года России", "Учитель-дефектолог России", "Воспитать человека", "Первый учитель" и других, а также Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Победители и участники всех профессиональных конкурсов посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в День учителя. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция "День с педагогом и наставником".

https://ria.ru/20230928/nedelya-1899290027.html

https://ria.ru/20230928/konkurs-1899143492.html

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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование