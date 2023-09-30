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Маск усомнился, что немцы поддерживают помощь НПО, спасающим мигрантов - РИА Новости, 30.09.2023
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12:51 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/mask-1899617760.html
Маск усомнился, что немцы поддерживают помощь НПО, спасающим мигрантов
Маск усомнился, что немцы поддерживают помощь НПО, спасающим мигрантов - РИА Новости, 30.09.2023
Маск усомнился, что немцы поддерживают помощь НПО, спасающим мигрантов
Американский предприниматель Илон Маск и МИД ФРГ поспорили в социальной сети X о разумности оказания властями Германии помощи НПО, которые занимаются спасением... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T12:51
2023-09-30T12:51
в мире
германия
италия
средиземное море
илон маск
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и МИД ФРГ поспорили в социальной сети X о разумности оказания властями Германии помощи НПО, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море, Маск также усомнился, что большая часть немцев поддерживает это. Маск в социальной сети X перепостнул видео, которое опубликовала радиостанция Radio Genoa. Как отмечалось в посте, в настоящее время в Средиземном море находятся восемь судов немецких НПО, которые забирают нелегальных мигрантов и доставляют их в Италию. Radio Genoa подчеркнула, что эти НПО субсидируются правительством Германии. "Известно ли об этом германской общественности?" - написал Маск. Министерство иностранных дел ФРГ ответило предпринимателю, заявив, что общественность знает "и это называется спасать жизни". "Значит, вы на самом деле гордитесь этим. Интересно. Честно говоря, я сомневаюсь, что большая часть германской общественности это поддерживает. Вы проводили опрос?" - ответил Маск МИД ФРГ. Италия переживает новый пик миграционного кризиса. В сентябре на итальянском острове Лампедуза, где проживают менее 6 тысяч человек, всего за три дня высадились более 8 тысяч нелегальных мигрантов. В этой связи Мелони заявила, что не позволит превратить Италию в европейский лагерь для беженцев, поток которых на Апеннины из стран Африки и Азии не ослабевает. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли более 133 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период этот показатель составил лишь 70 тысяч человек. Ранее Маск задался вопросом, почему американские политики в сто раз больше заботятся о границах Украины, чем о защите рубежей собственной страны. Пост в социальной сети X появился по итогам поездки Маска на границу с Мексикой, где он заснял десятки проникших в США нелегальных мигрантов.
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в мире, германия, италия, средиземное море, илон маск
В мире, Германия, Италия, Средиземное море, Илон Маск
Маск усомнился, что немцы поддерживают помощь НПО, спасающим мигрантов

Маск и МИД Германии поспорили о разумности помощи НПО, спасающих мигрантов

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и МИД ФРГ поспорили в социальной сети X о разумности оказания властями Германии помощи НПО, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море, Маск также усомнился, что большая часть немцев поддерживает это.
Маск в социальной сети X перепостнул видео, которое опубликовала радиостанция Radio Genoa. Как отмечалось в посте, в настоящее время в Средиземном море находятся восемь судов немецких НПО, которые забирают нелегальных мигрантов и доставляют их в Италию. Radio Genoa подчеркнула, что эти НПО субсидируются правительством Германии.
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"Известно ли об этом германской общественности?" - написал Маск.
Министерство иностранных дел ФРГ ответило предпринимателю, заявив, что общественность знает "и это называется спасать жизни".
"Значит, вы на самом деле гордитесь этим. Интересно. Честно говоря, я сомневаюсь, что большая часть германской общественности это поддерживает. Вы проводили опрос?" - ответил Маск МИД ФРГ.
Италия переживает новый пик миграционного кризиса. В сентябре на итальянском острове Лампедуза, где проживают менее 6 тысяч человек, всего за три дня высадились более 8 тысяч нелегальных мигрантов. В этой связи Мелони заявила, что не позволит превратить Италию в европейский лагерь для беженцев, поток которых на Апеннины из стран Африки и Азии не ослабевает.
Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли более 133 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период этот показатель составил лишь 70 тысяч человек.
Ранее Маск задался вопросом, почему американские политики в сто раз больше заботятся о границах Украины, чем о защите рубежей собственной страны. Пост в социальной сети X появился по итогам поездки Маска на границу с Мексикой, где он заснял десятки проникших в США нелегальных мигрантов.
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