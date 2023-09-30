https://ria.ru/20230930/mask-1899617760.html

Маск усомнился, что немцы поддерживают помощь НПО, спасающим мигрантов

Маск усомнился, что немцы поддерживают помощь НПО, спасающим мигрантов - РИА Новости, 30.09.2023

Маск усомнился, что немцы поддерживают помощь НПО, спасающим мигрантов

Американский предприниматель Илон Маск и МИД ФРГ поспорили в социальной сети X о разумности оказания властями Германии помощи НПО, которые занимаются спасением... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T12:51

2023-09-30T12:51

2023-09-30T12:51

в мире

германия

италия

средиземное море

илон маск

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и МИД ФРГ поспорили в социальной сети X о разумности оказания властями Германии помощи НПО, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море, Маск также усомнился, что большая часть немцев поддерживает это. Маск в социальной сети X перепостнул видео, которое опубликовала радиостанция Radio Genoa. Как отмечалось в посте, в настоящее время в Средиземном море находятся восемь судов немецких НПО, которые забирают нелегальных мигрантов и доставляют их в Италию. Radio Genoa подчеркнула, что эти НПО субсидируются правительством Германии. "Известно ли об этом германской общественности?" - написал Маск. Министерство иностранных дел ФРГ ответило предпринимателю, заявив, что общественность знает "и это называется спасать жизни". "Значит, вы на самом деле гордитесь этим. Интересно. Честно говоря, я сомневаюсь, что большая часть германской общественности это поддерживает. Вы проводили опрос?" - ответил Маск МИД ФРГ. Италия переживает новый пик миграционного кризиса. В сентябре на итальянском острове Лампедуза, где проживают менее 6 тысяч человек, всего за три дня высадились более 8 тысяч нелегальных мигрантов. В этой связи Мелони заявила, что не позволит превратить Италию в европейский лагерь для беженцев, поток которых на Апеннины из стран Африки и Азии не ослабевает. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли более 133 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период этот показатель составил лишь 70 тысяч человек. Ранее Маск задался вопросом, почему американские политики в сто раз больше заботятся о границах Украины, чем о защите рубежей собственной страны. Пост в социальной сети X появился по итогам поездки Маска на границу с Мексикой, где он заснял десятки проникших в США нелегальных мигрантов.

https://ria.ru/20230929/strakh-1899329128.html

https://ria.ru/20230928/migranty-1899165753.html

германия

италия

средиземное море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, италия, средиземное море, илон маск