Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, что немецкая "Marder" часто ломается - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/marder-1899602222.html
Пленный рассказал, что немецкая "Marder" часто ломается
Пленный рассказал, что немецкая "Marder" часто ломается - РИА Новости, 30.09.2023
Пленный рассказал, что немецкая "Marder" часто ломается
Немецкие бронированные машины пехоты "Marder", которые поставляются украинским боевикам и применяются в зоне специальной военной операции, часто ломаются и не... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:15
2023-09-30T10:15
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дмитрий песков
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846838093_0:97:3351:1982_1920x0_80_0_0_2b9ca4a2a58fd39abf31b6dded30dda0.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Немецкие бронированные машины пехоты "Marder", которые поставляются украинским боевикам и применяются в зоне специальной военной операции, часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ. "Там был автомат "G36". Там для него есть специальные ролики. Он туда вставляется. Он стоит там компактно. Для автомата Калашникова это не подходит. Он туда не станет просто. А просто в угол его поставить – конечно, он мешает. При выходе, при входе постоянно за что-то цепляешься. Везде все торчит. Электроника, все напичкано… Насколько я видел, постоянно ломаются (БИП "Marder" - ред.). Там такого напичкано. Шланг, трубок, проводов. Там черт ноги себе поломает",- рассказал пленный. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230930/vsu-1899594179.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846838093_261:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_d03d0a860fabcb8d9f7da9585973d6f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, что немецкая "Marder" часто ломается

Пленный рассказал, что "Marder" часто ломается и не годится для вооружения ВСУ

© AP Photo / Michael SohnНемецкий бронетранспортер Marder
Немецкий бронетранспортер Marder - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий бронетранспортер Marder. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Немецкие бронированные машины пехоты "Marder", которые поставляются украинским боевикам и применяются в зоне специальной военной операции, часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ.
"Там был автомат "G36". Там для него есть специальные ролики. Он туда вставляется. Он стоит там компактно. Для автомата Калашникова это не подходит. Он туда не станет просто. А просто в угол его поставить – конечно, он мешает. При выходе, при входе постоянно за что-то цепляешься. Везде все торчит. Электроника, все напичкано… Насколько я видел, постоянно ломаются (БИП "Marder" - ред.). Там такого напичкано. Шланг, трубок, проводов. Там черт ноги себе поломает",- рассказал пленный.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Пленный боец рассказал о десятках дезертиров в рядах ВСУ
09:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала