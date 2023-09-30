https://ria.ru/20230930/marder-1899602222.html

Пленный рассказал, что немецкая "Marder" часто ломается

Пленный рассказал, что немецкая "Marder" часто ломается - РИА Новости, 30.09.2023

Пленный рассказал, что немецкая "Marder" часто ломается

Немецкие бронированные машины пехоты "Marder", которые поставляются украинским боевикам и применяются в зоне специальной военной операции, часто ломаются и не... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:15

2023-09-30T10:15

2023-09-30T10:15

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

дмитрий песков

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Немецкие бронированные машины пехоты "Marder", которые поставляются украинским боевикам и применяются в зоне специальной военной операции, часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ. "Там был автомат "G36". Там для него есть специальные ролики. Он туда вставляется. Он стоит там компактно. Для автомата Калашникова это не подходит. Он туда не станет просто. А просто в угол его поставить – конечно, он мешает. При выходе, при входе постоянно за что-то цепляешься. Везде все торчит. Электроника, все напичкано… Насколько я видел, постоянно ломаются (БИП "Marder" - ред.). Там такого напичкано. Шланг, трубок, проводов. Там черт ноги себе поломает",- рассказал пленный. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230930/vsu-1899594179.html

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украина

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире