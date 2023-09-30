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Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в лотерею - РИА Новости, 30.09.2023
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09:41 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/lotereya-1899598729.html
Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в лотерею
Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в лотерею - РИА Новости, 30.09.2023
Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в лотерею
Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в европейскую лотерею EuroMillions ("Евромиллионы"), говорится в пресс-релизе на сайте самой лотереи. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:41
2023-09-30T09:41
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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в европейскую лотерею EuroMillions ("Евромиллионы"), говорится в пресс-релизе на сайте самой лотереи. В начале сентября еще один житель страны выиграл в лотерею EuroMillions более 109 миллионов евро. &quot;Франция забрала домой 124-й джекпот с момента запуска лотереи. Прошлой ночью, 29 сентября 2023 года, был выигран джекпот Superdraw в размере 130 миллионов евро&quot;, - сказано в документе.Как отмечает телеканал BFMTV, приз стал самым большим выигрышем во Франции с начала 2023 года, он вошел в десятку крупнейших за всю историю лотереи. В июле 2022 года житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions самый крупный выигрыш за всю историю лотереи - 195 миллионов фунтов стерлингов (почти 23,7 миллиарда рублей). Первый тираж лотереи EuroMillions прошел 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.
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В мире, Франция, Великобритания, Швейцария
Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в лотерею

Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в лотерею EuroMillions

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные Купюры евро разного номинала
Денежные Купюры евро разного номинала - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные Купюры евро разного номинала. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в европейскую лотерею EuroMillions ("Евромиллионы"), говорится в пресс-релизе на сайте самой лотереи.
В начале сентября еще один житель страны выиграл в лотерею EuroMillions более 109 миллионов евро.
«

"Франция забрала домой 124-й джекпот с момента запуска лотереи. Прошлой ночью, 29 сентября 2023 года, был выигран джекпот Superdraw в размере 130 миллионов евро", - сказано в документе.

Как отмечает телеканал BFMTV, приз стал самым большим выигрышем во Франции с начала 2023 года, он вошел в десятку крупнейших за всю историю лотереи.
В июле 2022 года житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions самый крупный выигрыш за всю историю лотереи - 195 миллионов фунтов стерлингов (почти 23,7 миллиарда рублей).
Первый тираж лотереи EuroMillions прошел 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.
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