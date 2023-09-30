https://ria.ru/20230930/lotereya-1899598729.html

Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в лотерею

Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в лотерею - РИА Новости, 30.09.2023

Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в лотерею

Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в европейскую лотерею EuroMillions ("Евромиллионы"), говорится в пресс-релизе на сайте самой лотереи. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:41

2023-09-30T09:41

2023-09-30T09:41

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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в европейскую лотерею EuroMillions ("Евромиллионы"), говорится в пресс-релизе на сайте самой лотереи. В начале сентября еще один житель страны выиграл в лотерею EuroMillions более 109 миллионов евро. "Франция забрала домой 124-й джекпот с момента запуска лотереи. Прошлой ночью, 29 сентября 2023 года, был выигран джекпот Superdraw в размере 130 миллионов евро", - сказано в документе.Как отмечает телеканал BFMTV, приз стал самым большим выигрышем во Франции с начала 2023 года, он вошел в десятку крупнейших за всю историю лотереи. В июле 2022 года житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions самый крупный выигрыш за всю историю лотереи - 195 миллионов фунтов стерлингов (почти 23,7 миллиарда рублей). Первый тираж лотереи EuroMillions прошел 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.

https://ria.ru/20221204/vyigryshi-1836169197.html

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Варвара Скокшина

в мире, франция, великобритания, швейцария