Рейтинг@Mail.ru
Константинов заявил, что западные беспилотники угрожают Крыму - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/krym-1899592221.html
Константинов заявил, что западные беспилотники угрожают Крыму
Константинов заявил, что западные беспилотники угрожают Крыму - РИА Новости, 30.09.2023
Константинов заявил, что западные беспилотники угрожают Крыму
Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО, курсирующие над акваторией Черного моря, несут угрозу для Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:37
2023-09-30T08:37
черное море
владимир константинов
республика крым
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО, курсирующие над акваторией Черного моря, несут угрозу для Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО с начала года в три раза чаще появляются в районе Крыма – количество полетов возросло с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале Flightradar24, проанализированных РИА Новости. "Эти беспилотники несут угрозу, так как курсируют для координации атак украинской стороны по Крыму, которая стремится нанести максимальный урон полуострову" - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, западным разведывательным беспилотникам не место у берегов Крыма и акватории Черного моря.
https://ria.ru/20230917/bespilotniki-1896763380.html
https://ria.ru/20230929/konflikt-1899356528.html
черное море
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5d81c37143c8d8d707f2613839d227e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, владимир константинов, республика крым, безопасность
Черное море, Владимир Константинов, Республика Крым, Безопасность
Константинов заявил, что западные беспилотники угрожают Крыму

Константинов: западные беспилотники и разведывательные самолеты угрожают Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО, курсирующие над акваторией Черного моря, несут угрозу для Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО с начала года в три раза чаще появляются в районе Крыма – количество полетов возросло с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале Flightradar24, проанализированных РИА Новости.
Оператор ПВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника
17 сентября, 02:43
"Эти беспилотники несут угрозу, так как курсируют для координации атак украинской стороны по Крыму, которая стремится нанести максимальный урон полуострову" - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, западным разведывательным беспилотникам не место у берегов Крыма и акватории Черного моря.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В Крыму заявили о высокой цене украинского конфликта для США
Вчера, 09:59
 
Черное мореВладимир КонстантиновРеспублика КрымБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала