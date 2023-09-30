https://ria.ru/20230930/krym-1899592221.html

Константинов заявил, что западные беспилотники угрожают Крыму

Константинов заявил, что западные беспилотники угрожают Крыму - РИА Новости, 30.09.2023

Константинов заявил, что западные беспилотники угрожают Крыму

Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО, курсирующие над акваторией Черного моря, несут угрозу для Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:37

2023-09-30T08:37

2023-09-30T08:37

черное море

владимир константинов

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО, курсирующие над акваторией Черного моря, несут угрозу для Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО с начала года в три раза чаще появляются в районе Крыма – количество полетов возросло с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале Flightradar24, проанализированных РИА Новости. "Эти беспилотники несут угрозу, так как курсируют для координации атак украинской стороны по Крыму, которая стремится нанести максимальный урон полуострову" - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, западным разведывательным беспилотникам не место у берегов Крыма и акватории Черного моря.

https://ria.ru/20230917/bespilotniki-1896763380.html

https://ria.ru/20230929/konflikt-1899356528.html

черное море

республика крым

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, владимир константинов, республика крым, безопасность