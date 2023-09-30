https://ria.ru/20230930/krym-1899592221.html
Константинов заявил, что западные беспилотники угрожают Крыму
Константинов заявил, что западные беспилотники угрожают Крыму - РИА Новости, 30.09.2023
Константинов заявил, что западные беспилотники угрожают Крыму
Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО, курсирующие над акваторией Черного моря, несут угрозу для Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:37
2023-09-30T08:37
2023-09-30T08:37
черное море
владимир константинов
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО, курсирующие над акваторией Черного моря, несут угрозу для Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО с начала года в три раза чаще появляются в районе Крыма – количество полетов возросло с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале Flightradar24, проанализированных РИА Новости. "Эти беспилотники несут угрозу, так как курсируют для координации атак украинской стороны по Крыму, которая стремится нанести максимальный урон полуострову" - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, западным разведывательным беспилотникам не место у берегов Крыма и акватории Черного моря.
https://ria.ru/20230917/bespilotniki-1896763380.html
https://ria.ru/20230929/konflikt-1899356528.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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черное море, владимир константинов, республика крым, безопасность
Черное море, Владимир Константинов, Республика Крым, Безопасность
Константинов заявил, что западные беспилотники угрожают Крыму
Константинов: западные беспилотники и разведывательные самолеты угрожают Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО, курсирующие над акваторией Черного моря, несут угрозу для Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО с начала года в три раза чаще появляются в районе Крыма – количество полетов возросло с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале Flightradar24, проанализированных РИА Новости.
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"Эти беспилотники несут угрозу, так как курсируют для координации атак украинской стороны по Крыму, которая стремится нанести максимальный урон полуострову" - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, западным разведывательным беспилотникам не место у берегов Крыма и акватории Черного моря
.
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