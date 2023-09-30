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В Барнауле автобус сбил коляску с ребенком - РИА Новости, 30.09.2023
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10:10 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/kolyaska-1899601638.html
В Барнауле автобус сбил коляску с ребенком
В Барнауле автобус сбил коляску с ребенком - РИА Новости, 30.09.2023
В Барнауле автобус сбил коляску с ребенком
Автобус сбил коляску с малышом в Барнауле, ребенок получил травмы, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:10
2023-09-30T10:10
происшествия
барнаул
алтайский край
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БАРНАУЛ, 30 сен - РИА Новости. Автобус сбил коляску с малышом в Барнауле, ребенок получил травмы, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Алтайскому краю. "В городе Барнауле на улице Энтузиастов (в районе дома 35 А) произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина (1967 года рождения) управляя автобусом ГАЗ, при движении допустил наезд на детскую коляску, которую вела женщина, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП находящейся в коляске ребенок (2022 года рождения) получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь в Городской больнице 1, он не госпитализирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что по факту ДТП полицейские проводят проверку.
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происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
В Барнауле автобус сбил коляску с ребенком

В Барнауле автобус сбил детскую коляску, ребенок получил травмы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 30 сен - РИА Новости. Автобус сбил коляску с малышом в Барнауле, ребенок получил травмы, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
"В городе Барнауле на улице Энтузиастов (в районе дома 35 А) произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина (1967 года рождения) управляя автобусом ГАЗ, при движении допустил наезд на детскую коляску, которую вела женщина, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП находящейся в коляске ребенок (2022 года рождения) получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь в Городской больнице 1, он не госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по факту ДТП полицейские проводят проверку.
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ПроисшествияБарнаулАлтайский край
 
 
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