https://ria.ru/20230930/kolyaska-1899601638.html

В Барнауле автобус сбил коляску с ребенком

В Барнауле автобус сбил коляску с ребенком - РИА Новости, 30.09.2023

В Барнауле автобус сбил коляску с ребенком

Автобус сбил коляску с малышом в Барнауле, ребенок получил травмы, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:10

2023-09-30T10:10

2023-09-30T10:10

происшествия

барнаул

алтайский край

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БАРНАУЛ, 30 сен - РИА Новости. Автобус сбил коляску с малышом в Барнауле, ребенок получил травмы, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Алтайскому краю. "В городе Барнауле на улице Энтузиастов (в районе дома 35 А) произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина (1967 года рождения) управляя автобусом ГАЗ, при движении допустил наезд на детскую коляску, которую вела женщина, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП находящейся в коляске ребенок (2022 года рождения) получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь в Городской больнице 1, он не госпитализирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что по факту ДТП полицейские проводят проверку.

https://ria.ru/20230930/dtp-1899591465.html

барнаул

алтайский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, барнаул, алтайский край