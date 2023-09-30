https://ria.ru/20230930/kherson-1899611762.html

В Херсонской области прокомментировали отказ Запада признать регион

В Херсонской области прокомментировали отказ Запада признать регион - РИА Новости, 30.09.2023

В Херсонской области прокомментировали отказ Запада признать регион

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сравнил отказ Запада признать российский статус региона с "лаем чужих собак" на идущий впереди караван. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T11:58

2023-09-30T11:58

2023-09-30T11:58

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

андрей алексеенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сравнил отказ Запада признать российский статус региона с "лаем чужих собак" на идущий впереди караван. "Что касается "непризнания" – идущему вперед каравану нет дела до лая чужих собак, даже если он очень громкий", - сказал Алексеенко в интервью РИА Новости. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899159443.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), андрей алексеенко