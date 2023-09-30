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В Херсонской области прокомментировали отказ Запада признать регион - РИА Новости, 30.09.2023
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11:58 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/kherson-1899611762.html
В Херсонской области прокомментировали отказ Запада признать регион
В Херсонской области прокомментировали отказ Запада признать регион - РИА Новости, 30.09.2023
В Херсонской области прокомментировали отказ Запада признать регион
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сравнил отказ Запада признать российский статус региона с "лаем чужих собак" на идущий впереди караван. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:58
2023-09-30T11:58
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сравнил отказ Запада признать российский статус региона с "лаем чужих собак" на идущий впереди караван. "Что касается "непризнания" – идущему вперед каравану нет дела до лая чужих собак, даже если он очень громкий", - сказал Алексеенко в интервью РИА Новости. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899159443.html
херсонская область
россия
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), андрей алексеенко
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Андрей Алексеенко
В Херсонской области прокомментировали отказ Запада признать регион

В Херсонской области сравнили отказ Запада признать регион с лаем чужих собак

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПодсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Геническе Херсонской области
Подсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Геническе Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Подсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Геническе Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сравнил отказ Запада признать российский статус региона с "лаем чужих собак" на идущий впереди караван.
"Что касается "непризнания" – идущему вперед каравану нет дела до лая чужих собак, даже если он очень громкий", - сказал Алексеенко в интервью РИА Новости.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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В миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)Андрей Алексеенко
 
 
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