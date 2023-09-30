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Санкции не остановили развитие Херсонской области, заявили власти региона
Санкции не остановили развитие Херсонской области, заявили власти региона - РИА Новости, 30.09.2023
Санкции не остановили развитие Херсонской области, заявили власти региона
Западные санкции не смогли остановить развитие Херсонской области, доказательства тому рост промышленного производства и урожай зерновых в этом году, заявил в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:41
2023-09-30T10:41
2023-09-30T10:41
херсонская область
россия
днепр (город)
андрей алексеенко
экономика
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Западные санкции не смогли остановить развитие Херсонской области, доказательства тому рост промышленного производства и урожай зерновых в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава правительства региона Андрей Алексеенко. В субботу, 30 сентября, Херсонская область отмечает первую годовщину в составе России. "Давайте на цифрах. В этом году область вышла на 15% рост промышленного производства. Собран хороший урожай – 1,5 миллиона тонн зерновых, несмотря на практически полное отсутствие полива еще до подрыва Каховской ГЭС. Все это объективные экономические показатели, которые лучше всего отвечают на вопрос о влиянии санкций", - сказал Алексеенко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899603406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, днепр (город), андрей алексеенко, экономика, санкции в отношении россии
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Андрей Алексеенко, Экономика, Санкции в отношении России
Санкции не остановили развитие Херсонской области, заявили власти региона
Правительство Херсонской области: санкции не смогли остановить развитие региона