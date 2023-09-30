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Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина, заявили власти - РИА Новости, 30.09.2023
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10:20 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/kherson-1899602659.html
Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина, заявили власти
Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина, заявили власти - РИА Новости, 30.09.2023
Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина, заявили власти
Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет пребывания региона в ее составе, заявил в интервью РИА Новости глава правительства области РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:20
2023-09-30T10:20
россия
херсонская область
украина
андрей алексеенко
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет пребывания региона в ее составе, заявил в интервью РИА Новости глава правительства области Андрей Алексеенко. В субботу, 30 сентября, Херсонская область отмечает первую годовщину в составе России. "Надо сказать, что таких масштабов строительства и капремонта автомобильных дорог, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры Херсонская область не знала с советских времен. За этот год Россия вложила в Херсонскую область больше, чем украинский режим за все три прошедших десятилетия", - сказал Алексеенко. По его словам, толчком для развития региона стала программа социально-экономического развития на годы вперед, разработанная по поручению президента России. "Часть мероприятий в ней будут реализованы совместно с правительством России, а часть – собственные мероприятия федеральных министерств по развитию конкретных отраслей нашей экономики", - подчеркнул Алексеенко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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россия, херсонская область , украина, андрей алексеенко, общество
Россия, Херсонская область , Украина, Андрей Алексеенко, Общество
Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина, заявили власти

Власти: Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России
Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет пребывания региона в ее составе, заявил в интервью РИА Новости глава правительства области Андрей Алексеенко.
В субботу, 30 сентября, Херсонская область отмечает первую годовщину в составе России.
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"Надо сказать, что таких масштабов строительства и капремонта автомобильных дорог, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры Херсонская область не знала с советских времен. За этот год Россия вложила в Херсонскую область больше, чем украинский режим за все три прошедших десятилетия", - сказал Алексеенко.
По его словам, толчком для развития региона стала программа социально-экономического развития на годы вперед, разработанная по поручению президента России.
"Часть мероприятий в ней будут реализованы совместно с правительством России, а часть – собственные мероприятия федеральных министерств по развитию конкретных отраслей нашей экономики", - подчеркнул Алексеенко.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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РоссияХерсонская областьУкраинаАндрей АлексеенкоОбщество
 
 
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