https://ria.ru/20230930/kherson-1899602659.html

Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина, заявили власти

Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина, заявили власти - РИА Новости, 30.09.2023

Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина, заявили власти

Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет пребывания региона в ее составе, заявил в интервью РИА Новости глава правительства области РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:20

2023-09-30T10:20

2023-09-30T10:20

россия

херсонская область

украина

андрей алексеенко

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет пребывания региона в ее составе, заявил в интервью РИА Новости глава правительства области Андрей Алексеенко. В субботу, 30 сентября, Херсонская область отмечает первую годовщину в составе России. "Надо сказать, что таких масштабов строительства и капремонта автомобильных дорог, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры Херсонская область не знала с советских времен. За этот год Россия вложила в Херсонскую область больше, чем украинский режим за все три прошедших десятилетия", - сказал Алексеенко. По его словам, толчком для развития региона стала программа социально-экономического развития на годы вперед, разработанная по поручению президента России. "Часть мероприятий в ней будут реализованы совместно с правительством России, а часть – собственные мероприятия федеральных министерств по развитию конкретных отраслей нашей экономики", - подчеркнул Алексеенко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230930/saldo-1899586616.html

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россия

херсонская область

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , украина, андрей алексеенко, общество