https://ria.ru/20230930/katastrofa-1899597985.html

"Затронет все". В США забили тревогу из-за скорой катастрофы для Киева

"Затронет все". В США забили тревогу из-за скорой катастрофы для Киева - РИА Новости, 30.09.2023

"Затронет все". В США забили тревогу из-за скорой катастрофы для Киева

Возможная приостановка работы правительства США станет катастрофой для Украины, сообщает Newsweek. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:37

2023-09-30T09:37

2023-09-30T15:27

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сша

украина

россия

владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Возможная приостановка работы правительства США станет катастрофой для Украины, сообщает Newsweek."Надвигающаяся приостановка работы американского правительства может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину", — говорится в материале.Журналисты отметили, что этот процесс затронет почти все сферы деятельности правительства Соединенных Штатов, а также конфликт на Украине, что может вылиться в катастрофу для Киева."В стратегическом плане прекращение работы правительства сыграет на руку американским противникам", — процитировали сообщение из Пентагона обозреватели.В конце августа Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Краткосрочный бюджет призван не допустить остановки работы правительства из-за исчерпания ассигнований. Так называемый шатдаун возможен уже 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год. Промежуточный бюджет должен быть принят до 30 сентября.

https://ria.ru/20230930/ugroza-1899593510.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, министерство обороны сша