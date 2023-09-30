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"Затронет все". В США забили тревогу из-за скорой катастрофы для Киева - РИА Новости, 30.09.2023
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09:37 30.09.2023 (обновлено: 15:27 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/katastrofa-1899597985.html
"Затронет все". В США забили тревогу из-за скорой катастрофы для Киева
"Затронет все". В США забили тревогу из-за скорой катастрофы для Киева - РИА Новости, 30.09.2023
"Затронет все". В США забили тревогу из-за скорой катастрофы для Киева
Возможная приостановка работы правительства США станет катастрофой для Украины, сообщает Newsweek. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:37
2023-09-30T15:27
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Возможная приостановка работы правительства США станет катастрофой для Украины, сообщает Newsweek.&quot;Надвигающаяся приостановка работы американского правительства может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину&quot;, — говорится в материале.Журналисты отметили, что этот процесс затронет почти все сферы деятельности правительства Соединенных Штатов, а также конфликт на Украине, что может вылиться в катастрофу для Киева.&quot;В стратегическом плане прекращение работы правительства сыграет на руку американским противникам&quot;, — процитировали сообщение из Пентагона обозреватели.В конце августа Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Краткосрочный бюджет призван не допустить остановки работы правительства из-за исчерпания ассигнований. Так называемый шатдаун возможен уже 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год. Промежуточный бюджет должен быть принят до 30 сентября.
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Затронет все". В США забили тревогу из-за скорой катастрофы для Киева

Newsweek: приостановка работы правительства США станет катастрофой для Украины

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Возможная приостановка работы правительства США станет катастрофой для Украины, сообщает Newsweek.
«

"Надвигающаяся приостановка работы американского правительства может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что этот процесс затронет почти все сферы деятельности правительства Соединенных Штатов, а также конфликт на Украине, что может вылиться в катастрофу для Киева.
«

"В стратегическом плане прекращение работы правительства сыграет на руку американским противникам", — процитировали сообщение из Пентагона обозреватели.

В конце августа Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Краткосрочный бюджет призван не допустить остановки работы правительства из-за исчерпания ассигнований. Так называемый шатдаун возможен уже 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год. Промежуточный бюджет должен быть принят до 30 сентября.
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