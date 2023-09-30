https://ria.ru/20230930/katamaran-1899676623.html
В Иркутске женщина и двое детей упали с катамарана в реку
В Иркутске женщина и двое детей упали с катамарана в реку - РИА Новости, 30.09.2023
В Иркутске женщина и двое детей упали с катамарана в реку
В Иркутске на Ангаре перевернулся катамаран, в воде оказались двое детей и женщина, помощь им оказали неизвестный мужчина, а также подросток, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T21:26
2023-09-30T21:26
2023-09-30T21:26
происшествия
иркутск
александр i
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
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ИРКУТСК, 30 сен - РИА Новости. В Иркутске на Ангаре перевернулся катамаран, в воде оказались двое детей и женщина, помощь им оказали неизвестный мужчина, а также подросток, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. "В Иркутске в районе Нижней набережной напротив памятника Александру III в трёх метрах от берега произошло опрокидыванием катамарана, в котором находились женщина и двое детей. Выбраться на берег им помог мужчина, своевременные действия которого предотвратили трагедию", - говорится в сообщении. МЧС удалось установить, что в спасении участвовал ученик 9 класса Никита Васильев. Он с одноклассниками гулял на набережной, в какой-то момент ребята увидели перевернувшийся катамаран с женщиной и детьми. Чтобы помочь семье выбраться на берег, в воду бросился мужчина. По словам Никиты, он понял, что ему одному не справиться из-за сильного течения и ледяной воды, и, не раздумывая, поплыл вместе с ним. По словам подростка, из воды вытащили восьмилетнего мальчика и девочку, а также помогли женщине. МЧС ищет мужчину, который спас детей, а также свидетелей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230820/enisey-1891086375.html
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происшествия, иркутск, александр i, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область
Происшествия, Иркутск, Александр I, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Иркутская область
В Иркутске женщина и двое детей упали с катамарана в реку
В Иркутске на Ангаре женщина и двое детей упали с катамарана в реку