https://ria.ru/20230930/kashel-1899611334.html

Власти Японии призвали ограничить назначения средств от кашля

Власти Японии призвали ограничить назначения средств от кашля - РИА Новости, 30.09.2023

Власти Японии призвали ограничить назначения средств от кашля

Министерство здравоохранения Японии просит медицинские учреждения по всей стране ограничить назначения лекарств, подавляющих кашель или же способствующих... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T11:49

2023-09-30T11:49

2023-09-30T11:49

в мире

япония

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ТОКИО, 30 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии просит медицинские учреждения по всей стране ограничить назначения лекарств, подавляющих кашель или же способствующих отхождению мокроты, в связи с ограниченными поставками, несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом и гриппом. По данным телеканала NHK, число заражений коронавирусом растет третью неделю подряд, а гриппом - пятую неделю подряд. В результате ряд регионов уже столкнулись с проблемой поставок необходимых лекарств. В связи с этим министерство здравоохранения Японии вынесло рекомендацию к местным администрациям и медицинским учреждениям "эффективно использовать" имеющиеся ограниченные запасы лекарственных средств, в частности, путем ограничения дней их приема до минимально допустимого числа.

https://ria.ru/20230922/shtamm-1898091413.html

япония

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония