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Власти Японии призвали ограничить назначения средств от кашля - РИА Новости, 30.09.2023
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11:49 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/kashel-1899611334.html
Власти Японии призвали ограничить назначения средств от кашля
Власти Японии призвали ограничить назначения средств от кашля - РИА Новости, 30.09.2023
Власти Японии призвали ограничить назначения средств от кашля
Министерство здравоохранения Японии просит медицинские учреждения по всей стране ограничить назначения лекарств, подавляющих кашель или же способствующих... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:49
2023-09-30T11:49
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ТОКИО, 30 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии просит медицинские учреждения по всей стране ограничить назначения лекарств, подавляющих кашель или же способствующих отхождению мокроты, в связи с ограниченными поставками, несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом и гриппом. По данным телеканала NHK, число заражений коронавирусом растет третью неделю подряд, а гриппом - пятую неделю подряд. В результате ряд регионов уже столкнулись с проблемой поставок необходимых лекарств. В связи с этим министерство здравоохранения Японии вынесло рекомендацию к местным администрациям и медицинским учреждениям "эффективно использовать" имеющиеся ограниченные запасы лекарственных средств, в частности, путем ограничения дней их приема до минимально допустимого числа.
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в мире, япония
В мире, Япония
Власти Японии призвали ограничить назначения средств от кашля

В Японии призвали ограничить назначения средств от кашля из-за их нехватки

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лекарство в капсулах. Архивное фото
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ТОКИО, 30 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии просит медицинские учреждения по всей стране ограничить назначения лекарств, подавляющих кашель или же способствующих отхождению мокроты, в связи с ограниченными поставками, несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом и гриппом.
По данным телеканала NHK, число заражений коронавирусом растет третью неделю подряд, а гриппом - пятую неделю подряд. В результате ряд регионов уже столкнулись с проблемой поставок необходимых лекарств.
В связи с этим министерство здравоохранения Японии вынесло рекомендацию к местным администрациям и медицинским учреждениям "эффективно использовать" имеющиеся ограниченные запасы лекарственных средств, в частности, путем ограничения дней их приема до минимально допустимого числа.
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