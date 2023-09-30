В Мариуполе заложили капсулу времени с посланием от молодежи Донбасса
В Мариуполе заложили капсулу времени ко Дню воссоединения новых регионов с РФ
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкЗакладка капсулы времени в Приморском парке Мариуполя в рамках празднования Дня воссоединения новых регионов с Россией
Закладка капсулы времени в Приморском парке Мариуполя в рамках празднования Дня воссоединения новых регионов с Россией
МАРИУПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Капсулу времени с посланием от молодежи ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией заложили в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.
Послание от молодежи Донбасса заложили в Приморском парке города, капсулу вскроют ровно через 30 лет, в тридцатую годовщину воссоединения новых регионов с Россией - 30 сентября 2052 года.
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"Совместно с молодежью мы заложили капсулу памяти, что очень немаловажно, потому что память надо чтить и сохранять для того, чтобы молодые поколения помнили, через что пришлось пройти народу Донбасса. В послании рассказывается история, через что прошел народ Донбасса - рассказывается о военных событиях, которые прошли в Мариуполе, как был разрушен город и как молодежь оказывала помощь военным", - рассказал заместитель главы администрации Мариуполя Богдан Перепечай.
Тридцатого сентября отмечается годовщина воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Референдумы о вхождении этих регионов в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.