https://ria.ru/20230930/kanada-1899619599.html

Эксперт назвал чествование эсэсовца в Канаде пощечиной Зеленскому

Эксперт назвал чествование эсэсовца в Канаде пощечиной Зеленскому - РИА Новости, 30.09.2023

Эксперт назвал чествование эсэсовца в Канаде пощечиной Зеленскому

Эпизод с чествованием эсэсовца в парламенте Канады показывает слабость канадских спецслужб и является еще одной "пощёчиной" Владимиру Зеленскому, заявил... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T13:08

2023-09-30T13:08

2023-09-30T13:08

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канада

украина

владимир зеленский

ярослав хунка

джастин трюдо

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БУДАПЕШТ, 30 сен - РИА Новости. Эпизод с чествованием эсэсовца в парламенте Канады показывает слабость канадских спецслужб и является еще одной "пощёчиной" Владимиру Зеленскому, заявил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради газете Magyar Nemzet. "То, что такой случай мог произойти, что пригласили Зеленского, перед которым аплодировали этому бывшему нацистскому солдату, показывает также слабость канадских спецслужб, которые это не проконтролировали. Президент Украины получил новую пощечину", - сказал Ногради. По его словам, российские власти не оставили инцидент без внимания, но "кто угодно на их месте сделал бы то же самое". "Это показывает, что канадская система слишком либеральна, там не обращают внимания на то, кого впускают, когда кто-то въезжает в страну и хочет там жить. Хунку тоже надо было проверить, но они этого не сделали, это их ошибка", - отметил эксперт. Он также подчеркнул, что на Украине появились "пугающе серьезные крайне правые тенденции". "Сейчас в честь военного преступника Бандеры называют общественные пространства, но большинство западных политиков предпочитают этим не заниматься, так как не хотят замахиваться на Зеленского, который сейчас воюет западными деньгами и западным оружием против русских", - сказал Ногради. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку, а в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес публичные извинения в связи с произошедшим.

https://ria.ru/20230929/kanada-1899486575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, украина, владимир зеленский, ярослав хунка, джастин трюдо