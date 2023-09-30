https://ria.ru/20230930/kanada-1899605964.html
Генштаб Канады оценил скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов
Генштаб Канады оценил скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов - РИА Новости, 30.09.2023
Генштаб Канады оценил скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов
Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов, признал начальник Генштаба Канады генерал Уэйн Эйр, его слова приводит радиостанция Radio-Canada. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:56
2023-09-30T10:56
2023-09-30T16:36
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов, признал начальник Генштаба Канады генерал Уэйн Эйр, его слова приводит радиостанция Radio-Canada. Как отмечается, с февраля 2022 года Канада не произвела ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 миллиметров. По мнению генерала, если Оттаве придется использовать снаряды такими же темпами, как Украина, их запас будет исчерпан за несколько дней. "Это вызывает все большую тревогу, так как если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось", — отметил Эйр. Он также пожаловался на состояние боевых танков Канады. По его словам, не все машины, которые остались в стране, находятся в рабочем состоянии из-за нехватки запасных частей и специалистов.Ранее Канада передала Украине натовские снаряды и несколько боевых танков.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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канада, россия, украина, в мире
Канада, Россия, Украина, В мире
Генштаб Канады оценил скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов
Глава Генштаба Канады: Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов