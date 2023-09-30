https://ria.ru/20230930/kanada-1899605964.html

Генштаб Канады оценил скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов

Генштаб Канады оценил скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов - РИА Новости, 30.09.2023

Генштаб Канады оценил скорость пополнения Россией арсенала боеприпасов

Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов, признал начальник Генштаба Канады генерал Уэйн Эйр, его слова приводит радиостанция Radio-Canada. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:56

2023-09-30T10:56

2023-09-30T16:36

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов, признал начальник Генштаба Канады генерал Уэйн Эйр, его слова приводит радиостанция Radio-Canada. Как отмечается, с февраля 2022 года Канада не произвела ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 миллиметров. По мнению генерала, если Оттаве придется использовать снаряды такими же темпами, как Украина, их запас будет исчерпан за несколько дней. "Это вызывает все большую тревогу, так как если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось", — отметил Эйр. Он также пожаловался на состояние боевых танков Канады. По его словам, не все машины, которые остались в стране, находятся в рабочем состоянии из-за нехватки запасных частей и специалистов.Ранее Канада передала Украине натовские снаряды и несколько боевых танков.

https://ria.ru/20230925/london-1898525092.html

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897883444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада, россия, украина, в мире