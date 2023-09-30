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Губернатор Херсонской области предложил в рамках СВО дойти до Измаила - РИА Новости, 30.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/izmail-1899614744.html
Губернатор Херсонской области предложил в рамках СВО дойти до Измаила
Губернатор Херсонской области предложил в рамках СВО дойти до Измаила - РИА Новости, 30.09.2023
Губернатор Херсонской области предложил в рамках СВО дойти до Измаила
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу "Таврия" предложил в рамках проведения специальной военной операции повторить путь... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T12:25
2023-09-30T12:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
россия
владимир сальдо
григорий потемкин
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу "Таврия" предложил в рамках проведения специальной военной операции повторить путь государственного деятеля Российской империи князя Григория Потемкина и дойти до города Измаил Одесской области. "Мы все равно вернемся в Херсон, вернемся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потемкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230929/sluzhba-1899343130.html
херсонская область
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херсонская область , херсон, россия, владимир сальдо, григорий потемкин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Россия, Владимир Сальдо, Григорий Потемкин, Безопасность
Губернатор Херсонской области предложил в рамках СВО дойти до Измаила

Глава Херсонской области Сальдо предложил в рамках СВО дойти до Измаила

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу "Таврия" предложил в рамках проведения специальной военной операции повторить путь государственного деятеля Российской империи князя Григория Потемкина и дойти до города Измаил Одесской области.
"Мы все равно вернемся в Херсон, вернемся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потемкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию", - сказал Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонРоссияВладимир СальдоГригорий ПотемкинБезопасность
 
 
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