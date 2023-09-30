https://ria.ru/20230930/istrebitel-1899663684.html

Российский истребитель Су-35С уничтожил в воздушном бою самолет ВСУ

Российский истребитель Су-35С уничтожил в воздушном бою самолет ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023

Российский истребитель Су-35С уничтожил в воздушном бою самолет ВСУ

Российский Су-35С уничтожил украинский самолет в воздушном бою, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T19:29

2023-09-30T19:29

2023-09-30T20:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

су-35с

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российский Су-35С уничтожил украинский самолет в воздушном бою, сообщили в Минобороны. "Во время очередного вылета летчики Воздушно-космических сил России своевременно обнаружили и уничтожили самолет противника", — подчеркнули в ведомстве.Там отметили, что экипажи российских истребителей патрулировали заданный район, прикрывая бомбардировщики, штурмовики и вертолеты. Ведомство также опубликовало видео боевых вылетов Су-35С, в том числе с кадрами пуска ракет с борта.Накануне Министерство обороны сообщило, что с 24 по 29 сентября российские Воздушно-космические силы ликвидировали пять украинских боевых самолетов. В частности, на аэродромах Долгинцево в Днепропетровской области и Кульбакино в Николаевской области удалось уничтожить по два истребителя МиГ-29. Кроме того, возле Торецкого в ДНР российские военные сбили штурмовик Су-25.Как сообщило сегодня ведомство, всего с начала спецоперации удалось уничтожить 482 украинских самолета, 250 вертолетов и 7277 беспилотников.

https://ria.ru/20230928/istrebitel-1899122500.html

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Су-35С уничтожил самолет ВСУ. Кадры Минобороны РФ Кадры воздушного боя Су-35С, который уничтожил самолет ВСУ. 2023-09-30T19:29 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, су-35с