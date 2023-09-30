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Лихачева заявила об окончании эпохи глобализации в искусстве - РИА Новости, 30.09.2023
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Культура
 
19:29 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/iskusstvo-1899663333.html
Лихачева заявила об окончании эпохи глобализации в искусстве
Лихачева заявила об окончании эпохи глобализации в искусстве - РИА Новости, 30.09.2023
Лихачева заявила об окончании эпохи глобализации в искусстве
Тенденции в сфере искусства изменились в сторону частных проблем отдельных наций и человека в частности, а глобальные вызовы стали не так актуальны, заявила... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T19:29
2023-09-30T19:29
культура
стамбул
турция
москва
елизавета лихачева
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Тенденции в сфере искусства изменились в сторону частных проблем отдельных наций и человека в частности, а глобальные вызовы стали не так актуальны, заявила директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева. "Тенденция изменилась. Она изменилась в мире: никому больше не нужны безумные центры современного искусства, наполненные никому не понятными штуками, отвечающими на глобальные вызовы… Это реальность, в которой мы живем. Глобализация кончилась", - заявила она на дискуссии "Режим сохранения: музеи и институции", проходящей на площадке 11-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow в Экспоцентре. По словам искусствоведа, в современном мире больше внимания уделяется частным историям, связанным с национальными и личными делами. Так, например, Лихачева сообщила, что во время недавнего визита в Стамбул она посетила местный музей, где вся экспозиция была посвящена национальным проблемам и тому, что волнует непосредственно жителей Турции. Это "разительно отличается" от прошлогодних тенденций, подчеркнула директор Пушкинского музея. Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве с 29 сентября по 1 октября. Свои стенды на Cosmoscow представляют порядка 80 галерей.
https://ria.ru/20230623/likhacheva-1880053619.html
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стамбул, турция, москва, елизавета лихачева, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Культура, Стамбул, Турция, Москва, Елизавета Лихачева, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Лихачева заявила об окончании эпохи глобализации в искусстве

Директор Пушкинского музея: глобальные вызовы в искусстве стали не так актуальны

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГосударственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Тенденции в сфере искусства изменились в сторону частных проблем отдельных наций и человека в частности, а глобальные вызовы стали не так актуальны, заявила директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева.
«
"Тенденция изменилась. Она изменилась в мире: никому больше не нужны безумные центры современного искусства, наполненные никому не понятными штуками, отвечающими на глобальные вызовы… Это реальность, в которой мы живем. Глобализация кончилась", - заявила она на дискуссии "Режим сохранения: музеи и институции", проходящей на площадке 11-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow в Экспоцентре.
По словам искусствоведа, в современном мире больше внимания уделяется частным историям, связанным с национальными и личными делами. Так, например, Лихачева сообщила, что во время недавнего визита в Стамбул она посетила местный музей, где вся экспозиция была посвящена национальным проблемам и тому, что волнует непосредственно жителей Турции. Это "разительно отличается" от прошлогодних тенденций, подчеркнула директор Пушкинского музея.
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве с 29 сентября по 1 октября. Свои стенды на Cosmoscow представляют порядка 80 галерей.
Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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КультураСтамбулТурцияМоскваЕлизавета ЛихачеваГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 
 
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