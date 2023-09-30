https://ria.ru/20230930/iskusstvo-1899663333.html

Лихачева заявила об окончании эпохи глобализации в искусстве

Лихачева заявила об окончании эпохи глобализации в искусстве - РИА Новости, 30.09.2023

Лихачева заявила об окончании эпохи глобализации в искусстве

Тенденции в сфере искусства изменились в сторону частных проблем отдельных наций и человека в частности, а глобальные вызовы стали не так актуальны, заявила... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T19:29

2023-09-30T19:29

2023-09-30T19:29

культура

стамбул

турция

москва

елизавета лихачева

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Тенденции в сфере искусства изменились в сторону частных проблем отдельных наций и человека в частности, а глобальные вызовы стали не так актуальны, заявила директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева. "Тенденция изменилась. Она изменилась в мире: никому больше не нужны безумные центры современного искусства, наполненные никому не понятными штуками, отвечающими на глобальные вызовы… Это реальность, в которой мы живем. Глобализация кончилась", - заявила она на дискуссии "Режим сохранения: музеи и институции", проходящей на площадке 11-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow в Экспоцентре. По словам искусствоведа, в современном мире больше внимания уделяется частным историям, связанным с национальными и личными делами. Так, например, Лихачева сообщила, что во время недавнего визита в Стамбул она посетила местный музей, где вся экспозиция была посвящена национальным проблемам и тому, что волнует непосредственно жителей Турции. Это "разительно отличается" от прошлогодних тенденций, подчеркнула директор Пушкинского музея. Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве с 29 сентября по 1 октября. Свои стенды на Cosmoscow представляют порядка 80 галерей.

https://ria.ru/20230623/likhacheva-1880053619.html

стамбул

турция

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, турция, москва, елизавета лихачева, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина