https://ria.ru/20230930/iskander-1899676786.html

Комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ

Комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023

Комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой и поразили места скопления двух украинских бригад, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-09-30T21:27

2023-09-30T21:27

2023-10-01T08:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой и поразили места скопления двух украинских бригад, сообщили в Минобороны.Ведомство также опубликовало видео нанесения удара с характерными мощными взрывами. В подписи к роликам указывается, что ракеты запустили ОТРК "Искандер".Как уточнили в министерстве, разведчики выявили в Николаевской области место погрузки состава с бронированными машинами 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ для усиления подразделений на передовой."Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, ракетным ударом удалось поразить район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ возле Курахово на Донецком направлении. Противник понес потери в личном составе, технике и боеприпасах, резюмировали в Минобороны.Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" может достигать 500 километров. В его арсенале — как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи. Снаряды практически неуязвимы для систем ПВО. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.Ранее сегодня в министерстве сообщили, что за прошедшие сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 102 районах. В числе прочего удалось уничтожить три склада боеприпасов в районах Киселевки и Шляхового в Херсонской области, а также Краматорска в ДНР.

https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899699620.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение "Искандерами" эшелона с бронетехникой ВСУ в Николаевской области Уничтожение пункта погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Средствами разведки было выявлено место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения. Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. 2023-09-30T21:27 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, николаевская область, украина