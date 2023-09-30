https://ria.ru/20230930/iskander-1899676786.html
Комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
Комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023
Комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой и поразили места скопления двух украинских бригад, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2023
2023-09-30T21:27
2023-09-30T21:27
2023-10-01T08:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
в мире
николаевская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899709360_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c8b4c623543c0e5c3075c38b82ad5a3.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой и поразили места скопления двух украинских бригад, сообщили в Минобороны.Ведомство также опубликовало видео нанесения удара с характерными мощными взрывами. В подписи к роликам указывается, что ракеты запустили ОТРК "Искандер".Как уточнили в министерстве, разведчики выявили в Николаевской области место погрузки состава с бронированными машинами 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ для усиления подразделений на передовой."Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, ракетным ударом удалось поразить район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ возле Курахово на Донецком направлении. Противник понес потери в личном составе, технике и боеприпасах, резюмировали в Минобороны.Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" может достигать 500 километров. В его арсенале — как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи. Снаряды практически неуязвимы для систем ПВО. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.Ранее сегодня в министерстве сообщили, что за прошедшие сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 102 районах. В числе прочего удалось уничтожить три склада боеприпасов в районах Киселевки и Шляхового в Херсонской области, а также Краматорска в ДНР.
https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899699620.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899709360_6:0:1446:1080_1920x0_80_0_0_b4db8b8dfa7a26e99ce3e0679f0a0366.jpg
Уничтожение "Искандерами" эшелона с бронетехникой ВСУ в Николаевской области
Уничтожение пункта погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Средствами разведки было выявлено место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения. Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар.
2023-09-30T21:27
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Николаевская область, Украина
Комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
Минобороны РФ: удар "Искандеров" уничтожил эшелон с бронетехникой ВСУ
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой и поразили места скопления двух украинских бригад, сообщили в Минобороны.
Ведомство также опубликовало видео нанесения удара с характерными мощными взрывами. В подписи к роликам указывается, что ракеты запустили ОТРК "Искандер".
На Краснолиманском направлении уничтожили боевиков "Азова"*
Как уточнили в министерстве, разведчики выявили в Николаевской области
место погрузки состава с бронированными машинами 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ для усиления подразделений на передовой.
«
"Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, ракетным ударом удалось поразить район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ возле Курахово на Донецком направлении. Противник понес потери в личном составе, технике и боеприпасах, резюмировали в Минобороны.
Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" может достигать 500 километров. В его арсенале — как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи. Снаряды практически неуязвимы для систем ПВО. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
Ранее сегодня в министерстве сообщили, что за прошедшие сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 102 районах. В числе прочего удалось уничтожить три склада боеприпасов в районах Киселевки и Шляхового в Херсонской области, а также Краматорска в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине