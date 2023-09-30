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Комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023
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21:27 30.09.2023 (обновлено: 08:59 01.10.2023)
https://ria.ru/20230930/iskander-1899676786.html
Комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
Комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023
Комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой и поразили места скопления двух украинских бригад, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2023
2023-09-30T21:27
2023-10-01T08:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой и поразили места скопления двух украинских бригад, сообщили в Минобороны.Ведомство также опубликовало видео нанесения удара с характерными мощными взрывами. В подписи к роликам указывается, что ракеты запустили ОТРК "Искандер".Как уточнили в министерстве, разведчики выявили в Николаевской области место погрузки состава с бронированными машинами 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ для усиления подразделений на передовой.&quot;Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, ракетным ударом удалось поразить район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ возле Курахово на Донецком направлении. Противник понес потери в личном составе, технике и боеприпасах, резюмировали в Минобороны.Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" может достигать 500 километров. В его арсенале — как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи. Снаряды практически неуязвимы для систем ПВО. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.Ранее сегодня в министерстве сообщили, что за прошедшие сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 102 районах. В числе прочего удалось уничтожить три склада боеприпасов в районах Киселевки и Шляхового в Херсонской области, а также Краматорска в ДНР.
https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899699620.html
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Уничтожение "Искандерами" эшелона с бронетехникой ВСУ в Николаевской области
Уничтожение пункта погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Средствами разведки было выявлено место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения. Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Николаевская область, Украина
Комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ

Минобороны РФ: удар "Искандеров" уничтожил эшелон с бронетехникой ВСУ

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой и поразили места скопления двух украинских бригад, сообщили в Минобороны.
Ведомство также опубликовало видео нанесения удара с характерными мощными взрывами. В подписи к роликам указывается, что ракеты запустили ОТРК "Искандер".
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Как уточнили в министерстве, разведчики выявили в Николаевской области место погрузки состава с бронированными машинами 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ для усиления подразделений на передовой.
«

"Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, ракетным ударом удалось поразить район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ возле Курахово на Донецком направлении. Противник понес потери в личном составе, технике и боеприпасах, резюмировали в Минобороны.
Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" может достигать 500 километров. В его арсенале — как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи. Снаряды практически неуязвимы для систем ПВО. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
Ранее сегодня в министерстве сообщили, что за прошедшие сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 102 районах. В числе прочего удалось уничтожить три склада боеприпасов в районах Киселевки и Шляхового в Херсонской области, а также Краматорска в ДНР.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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