https://ria.ru/20230930/iphone-1899608553.html

Эксперт предостерег от покупки в интернете iPhone 15

Эксперт предостерег от покупки в интернете iPhone 15 - РИА Новости, 30.09.2023

Эксперт предостерег от покупки в интернете iPhone 15

Купленные в интернете, где распространен "серый" импорт, iPhone 15 и другие новые модели смартфонов могут не поддерживать российский диапазон связи, из-за чего... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T11:12

2023-09-30T11:12

2023-09-30T11:12

технологии

россия

apple

мтс

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Купленные в интернете, где распространен "серый" импорт, iPhone 15 и другие новые модели смартфонов могут не поддерживать российский диапазон связи, из-за чего пользователь рискует столкнуться с перебоями в работе мобильной связи или остаться без нее, если гаджет не зарегистрируется в сети, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. Эксперт уточнила, что отечественные ритейлеры уже открыли официальные продажи iPhone 15, однако помимо розничных сетей новинки продаются на досках объявлений и маркетплейсах. Однако в отличие от сетевых магазинов, устройства, купленные в интернете, в основном ввозятся "серым" способом и не дают никаких гарантий качества пользователям. "В первую очередь необходимо понимать, что любые модели смартфонов, включая iPhone 15, могут предназначаться под конкретного оператора связи для продажи по контракту, например, американского или канадского оператора, поэтому при активации смартфона в сетях другого оператора или в другой стране, телефон попросту может не зарегистрироваться в сети. Это значит, что владелец смартфона не сможет пользоваться мобильной связью", - заявила Голицына. По ее словам, другой важной проблемой, с которой могут столкнутся пользователи "серых" смартфонов – частотные диапазоны. Так, в зависимости от страны, частоты для мобильной связи могут отличаться, поэтому смартфон, предназначенный для работы в другой стране, может не полностью поддерживать российский диапазон. Это, в свою очередь, может оказаться влияние на "скорость соединения мобильного интернета и принести пользователю немалый дискомфорт". При этом крупные продавцы тестируют все ввезенные смартфоны в собственных лабораториях. "Также немаловажна гарантия. В связи с уходом Apple из России, на все новинки отсутствует сервисная гарантия от производителя, а "серые" магазины её не предоставляют. На практике это означает, что любую проблему пользователь будет решать самостоятельно. Только крупные сети при ввозе электроники сертифицируют товары и предоставляют пользователям полноценную гарантию", - добавила Голицына. Apple 12 сентября презентовала новое поколение своих смартфонов - iPhone 15. Базовая линейка представлена в пяти цветах - чёрном, голубом, салатовом, желтом и розовом. При этом корпуса версий Pro и Pro Max впервые будут изготавливаться из титана. Официальные продажи устройств начались 22 сентября, стартовая цена - 799 долларов. Также компания представила и новые версии умных часов Apple Watch.

https://ria.ru/20230913/mts-1895999404.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, apple, мтс