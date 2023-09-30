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День интернета в России

День интернета в России - РИА Новости, 30.09.2023

День интернета в России

Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. Празднование этого дня было инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars, которая разослала фирмам... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T02:03

2023-09-30T02:03

2023-09-30T02:03

справки

россия

российская ассоциация электронных коммуникаций

интернет

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Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. Празднование этого дня было инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars, которая разослала фирмам и организациям предложение назначить 30 сентября Днем интернета и провести перепись "населения Рунета" – на тот момент насчитали один миллион пользователей. В других странах Международный день интернета празднуется 4 апреля, в день средневекового архиепископа Севильи святого Исидора. Он создал один из прообразов современного интернета – энциклопедию человеческих знаний, которая использовалась в течение следующих девяти веков в качестве учебного пособия. Именно этого святого считают небесным покровителем Всемирной сети. По данным Минцифры РФ, в 2022 году число абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет составляло 24,27 на 100 человек населения (в 2021 году – 23,64, в 2020 году – 22,97 на 100 человек населения). По оценке "ТМТ Консалтинг", в первом квартале 2023 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России составило 35,1 миллиона человек. По данным Mediascope на июнь 2023 года, 83% населения России в возрасте старше 12 лет или 101,4 миллиона человек использовали интернет хотя бы раз в месяц, а в среднем в день – 81%. В среднем россияне старше 12 лет проводили в интернете в день около четырех часов. Выше всего этот показатель у молодежи 12-24 лет – около шести часов. С увеличением возраста аудитории время интернет-потребления снижается, в старшей возрастной группе (65+) оно составляет 1 час 34 минуты.Одна из крупнейших интернет-активностей – соцсети. В среднем россияне проводят в социальных сетях около часа в день. Согласно опросу ВЦИОМ, россияне считают интернет одним из самых важных технических изобретений последних десятилетий, наряду с гаджетами, смартфонами, ноутбуками, военной техникой и изобретениями в космической сфере. Согласно исследованию ВЦИОМ (июнь 2023 года), 74% россиян ежедневно заходят в интернет, при этом доля тех, кто в интернете проводит более четырех часов в день, составила 35%, это каждый третий. Совсем не пользуются интернетом 16% опрошенных.На активность пользования интернетом влияет уровень образования. Среди россиян с высшим образованием ежедневно бывают в сети 84%, только 8% не пользуются интернетом совсем. Среди имеющих неполное среднее образование доля ежедневных пользователей составляет 58%, а доля не бывающих в сети – 36%.Урбанизированность также является фактором интернет-активности россиян: среди жителей обеих столиц ежедневно проводят время в сети 84%, а на селе – 58%.Стоит отметить, россияне также стремятся отдыхать от потока информации в сети. Так, 39% пользователей интернета за последний год специально отключали доступ к сети на целый день или большее время, в том числе 17% делают это еженедельно, 14% – ежемесячно, 8% – несколько раз в год. Но большая часть пользователей не ограничивает себя во времени, проведенном в сети, – 58%. По данным исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), вклад экономики Рунета в экономику России в 2022 году составил 12,2 триллиона рублей, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом. Рост экономики Рунета был обеспечен за счет положительной динамики сегментов электронной коммерции и инфраструктуры. Между тем сегменты маркетинга и рекламы и цифрового контента не смогли избежать падения. Наиболее пострадавшим стал сегмент цифрового контента – его падение составило 52%. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, российская ассоциация электронных коммуникаций, интернет