https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899586050.html
В Запорожской области заявили об ускоренной интеграции в состав России
В Запорожской области заявили об ускоренной интеграции в состав России - РИА Новости, 30.09.2023
В Запорожской области заявили об ускоренной интеграции в состав России
Запорожская область ускоренными темпами интегрируется как полноправный субъект Российской Федерации, заявил РИА Новости вице-премьер правительства региона... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T06:41
2023-09-30T06:41
2023-09-30T07:23
экономика
запорожская область
россия
андрей козенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Запорожская область ускоренными темпами интегрируется как полноправный субъект Российской Федерации, заявил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко. В субботу, 30 сентября, в Запорожской области отмечают первую годовщину в составе России. Этот день в регионе объявлен праздничным и выходным. "Всего за полтора года совместными усилиями нам удалось создать полноправный субъект Российской Федерации. Интеграция идет ускоренными темпами", - сказал Козенко. По его словам, как и в любом другом регионе страны, в Запорожской области открыты МФЦ, доступны программы господдержки, льготные банковские займы, инвесторы могут воспользоваться льготными условиями созданной свободной экономической зоны. "За весь период работы социально-экономического блока мы восстановили работу 122 промышленных предприятий, в планах на три года запустить 240 предприятий. В целом в регионе сегодня зарегистрировано более 12,5 тысяч субъектов экономической деятельности", - подчеркнул вице-премьер. По его словам, в Запорожской области сегодня довольно низкий уровень безработицы – 2,9%. При этом, только на промышленных предприятиях региона создано порядка 8 тысяч рабочих мест. "Мы видим, что федеральные органы власти держат руку на пульсе процесса восстановления новых регионов и оперативно реагируют на возникающие вызовы. Совместно находим решение задач", - подчеркнул Козенко.
https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899580948.html
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экономика, запорожская область, россия, андрей козенко
Экономика, Запорожская область, Россия, Андрей Козенко
В Запорожской области заявили об ускоренной интеграции в состав России
Козенко: Запорожская область ускоренными темпами интегрируется в составе России
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Запорожская область ускоренными темпами интегрируется как полноправный субъект Российской Федерации, заявил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко.
В субботу, 30 сентября, в Запорожской области отмечают первую годовщину в составе России
. Этот день в регионе объявлен праздничным и выходным.
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"Всего за полтора года совместными усилиями нам удалось создать полноправный субъект Российской Федерации. Интеграция идет ускоренными темпами", - сказал Козенко.
По его словам, как и в любом другом регионе страны, в Запорожской области открыты МФЦ, доступны программы господдержки, льготные банковские займы, инвесторы могут воспользоваться льготными условиями созданной свободной экономической зоны.
"За весь период работы социально-экономического блока мы восстановили работу 122 промышленных предприятий, в планах на три года запустить 240 предприятий. В целом в регионе сегодня зарегистрировано более 12,5 тысяч субъектов экономической деятельности", - подчеркнул вице-премьер.
По его словам, в Запорожской области сегодня довольно низкий уровень безработицы – 2,9%. При этом, только на промышленных предприятиях региона создано порядка 8 тысяч рабочих мест.
"Мы видим, что федеральные органы власти держат руку на пульсе процесса восстановления новых регионов и оперативно реагируют на возникающие вызовы. Совместно находим решение задач", - подчеркнул Козенко.
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