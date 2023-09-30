https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899586050.html

В Запорожской области заявили об ускоренной интеграции в состав России

В Запорожской области заявили об ускоренной интеграции в состав России - РИА Новости, 30.09.2023

В Запорожской области заявили об ускоренной интеграции в состав России

Запорожская область ускоренными темпами интегрируется как полноправный субъект Российской Федерации, заявил РИА Новости вице-премьер правительства региона... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T06:41

2023-09-30T06:41

2023-09-30T07:23

экономика

запорожская область

россия

андрей козенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Запорожская область ускоренными темпами интегрируется как полноправный субъект Российской Федерации, заявил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко. В субботу, 30 сентября, в Запорожской области отмечают первую годовщину в составе России. Этот день в регионе объявлен праздничным и выходным. "Всего за полтора года совместными усилиями нам удалось создать полноправный субъект Российской Федерации. Интеграция идет ускоренными темпами", - сказал Козенко. По его словам, как и в любом другом регионе страны, в Запорожской области открыты МФЦ, доступны программы господдержки, льготные банковские займы, инвесторы могут воспользоваться льготными условиями созданной свободной экономической зоны. "За весь период работы социально-экономического блока мы восстановили работу 122 промышленных предприятий, в планах на три года запустить 240 предприятий. В целом в регионе сегодня зарегистрировано более 12,5 тысяч субъектов экономической деятельности", - подчеркнул вице-премьер. По его словам, в Запорожской области сегодня довольно низкий уровень безработицы – 2,9%. При этом, только на промышленных предприятиях региона создано порядка 8 тысяч рабочих мест. "Мы видим, что федеральные органы власти держат руку на пульсе процесса восстановления новых регионов и оперативно реагируют на возникающие вызовы. Совместно находим решение задач", - подчеркнул Козенко.

https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899580948.html

https://ria.ru/20230930/regiony-1899573836.html

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экономика, запорожская область, россия, андрей козенко