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Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области - РИА Новости, 30.09.2023
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03:08 30.09.2023 (обновлено: 07:13 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899580948.html
Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области
Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области - РИА Новости, 30.09.2023
Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области
Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в составе Российской Федерации завершены, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T03:08
2023-09-30T07:13
херсонская область
россия
владимир сальдо
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в составе Российской Федерации завершены, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.В субботу, 30 сентября, в Херсонской области отмечают первую годовщину в составе России. Этот день в регионе объявлен праздничным и выходным."Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти Российской Федерации завершены", - сказал Сальдо.По его словам, совершенствование и укрепление мероприятий по интеграции продолжат до начала 2026 года, а к 2030 году Херсонская область должна выйти на общероссийский уровень социально-экономического развития.При этом Сальдо подчеркнул, что в регионе создана полноценная система власти согласно Конституции РФ."Работают органы законодательной, исполнительной, местной (муниципальной), судебной власти, региональные органы практически всех федеральных министерств и ведомств", - подчеркнул губернатор.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230930/inventarizatsiya-1899574787.html
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Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
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херсонская область , россия, владимир сальдо, политика
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Политика
Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области завершили основные мероприятия по интеграции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в составе Российской Федерации завершены, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
В субботу, 30 сентября, в Херсонской области отмечают первую годовщину в составе России. Этот день в регионе объявлен праздничным и выходным.
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"Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти Российской Федерации завершены", - сказал Сальдо.
По его словам, совершенствование и укрепление мероприятий по интеграции продолжат до начала 2026 года, а к 2030 году Херсонская область должна выйти на общероссийский уровень социально-экономического развития.
При этом Сальдо подчеркнул, что в регионе создана полноценная система власти согласно Конституции РФ.
"Работают органы законодательной, исполнительной, местной (муниципальной), судебной власти, региональные органы практически всех федеральных министерств и ведомств", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
 
Херсонская областьРоссияВладимир СальдоПолитика
 
 
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