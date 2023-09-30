https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899580948.html

Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области

Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области - РИА Новости, 30.09.2023

Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области

Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в составе Российской Федерации завершены, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T03:08

2023-09-30T03:08

2023-09-30T07:13

херсонская область

россия

владимир сальдо

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в составе Российской Федерации завершены, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.В субботу, 30 сентября, в Херсонской области отмечают первую годовщину в составе России. Этот день в регионе объявлен праздничным и выходным."Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти Российской Федерации завершены", - сказал Сальдо.По его словам, совершенствование и укрепление мероприятий по интеграции продолжат до начала 2026 года, а к 2030 году Херсонская область должна выйти на общероссийский уровень социально-экономического развития.При этом Сальдо подчеркнул, что в регионе создана полноценная система власти согласно Конституции РФ."Работают органы законодательной, исполнительной, местной (муниципальной), судебной власти, региональные органы практически всех федеральных министерств и ведомств", - подчеркнул губернатор.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230930/inventarizatsiya-1899574787.html

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Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией 2023-09-30T03:08 true PT4M14S

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херсонская область , россия, владимир сальдо, политика