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Минпросвещения продолжает системно развивать инклюзивное образование

Минпросвещения продолжает системно развивать инклюзивное образование - РИА Новости, 30.09.2023

Минпросвещения продолжает системно развивать инклюзивное образование

Российская система образования обучающихся с особыми образовательными потребностями объединяет лучшие традиции советской коррекционной педагогики и реалии... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:50

2023-09-30T10:50

2023-09-30T10:50

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российская система образования обучающихся с особыми образовательными потребностями объединяет лучшие традиции советской коррекционной педагогики и реалии современности, одним из которых является развитие инклюзивного образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на коллегии Минпросвещения России, посвященной вопросам реализации Концепции подготовки педкадров и развитию инклюзивного образования. Министр просвещения РФ напомнил, что дети, имеющие ограничения по состоянию здоровья, должны получать качественное доступное образование и иметь возможности для развития своих способностей и талантов."Мы делаем все, чтобы ребята, которые имеют определенные ограничения по здоровью, могли учиться и развиваться наравне со сверстниками и использовать все возможности, которые перед ними открыты", – подчеркнул Сергей Кравцов.При этом сеть отдельных (коррекционных) школ должна быть сохранена."Все решения относительно закрытия коррекционных школ в регионах должны напрямую согласовываться с Минпросвещения России. Давайте закрепим это в итоговой резолюции коллегии", – заявил глава Минпросвещения России.Также министр напомнил, что на базе ведущих подведомственных Министерству научных организаций и университетов созданы федеральные ресурсные центры комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, они ведут активную научную работу, обеспечивают методическую поддержку региональных систем образования обучающихся с особыми образовательными потребностями.Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что сегодня более 1,5 миллионов ребят с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья воспитываются и обучаются в детских садах, школах и колледжах."С 2013 года система образования Российской Федерации формирует инклюзивное образовательное пространство, создавая специальные условия обучения и воспитания – помимо кадровых еще и архитектурные, и материально-технические. Результат инклюзивного образования – получение обучающимся качественного общего образования, а затем его профессиональная подготовка, которая позволяет профессионально самореализоваться", – подчеркнул Александр Бугаев.Он обратил внимание на то, что инклюзивный образовательный процесс должен быть направлен не только на включение обучающихся в совместное обучение со сверстниками, но и в воспитание, в том числе трудовое, в участие в деятельности детских общественных объединений.Отдельно Александр Бугаев отметил невозможность построения единого образовательного пространства России, развития инклюзивного образования без педагогов, знающих, как работать с обучающимися с особыми образовательными потребностями."За последние годы мы увеличили контрольные цифры приема на психолого-педагогические и дефектологические направления подготовки, квоту на целевое обучение. Ежегодно за федеральные средства мы проводим для педагогических работников курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, но предпринимаемых мер недостаточно. Мы планируем утверждение отдельного ведомственного комплекса мер по модернизации дефектологического образования в Российской Федерации", – информировал Александр Бугаев.Первый заместитель Министра просвещения РФ отметил, что Министерство просвещения детально прорабатывает перспективы развития инклюзивного образования с экспертным сообществом, проводит систематический мониторинг развития инклюзивного образования в регионах.Вместе с тем актуальной задачей для субъектов РФ остается особый контроль вопросов организации качественного доступного образования обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья.На коллегии отмечалось, что в числе важных показателей развития инклюзивного образования в России – ежегодное проведение Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России", в рамках которого выявляются и транслируются лучшие практики организации инклюзивного воспитания в детских садах, образования в школах, колледжах, а также отдыха и оздоровления детей. В 2023 году такой конкурс проводится уже в десятый раз.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор