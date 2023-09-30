https://ria.ru/20230930/grin-1899638128.html

В американском конгрессе раскритиковали политику США по Украине

В американском конгрессе раскритиковали политику США по Украине - РИА Новости, 30.09.2023

В американском конгрессе раскритиковали политику США по Украине

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила в соцсети X, что США заботятся о защите только Украины, а не своих... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T16:16

2023-09-30T16:16

2023-09-30T16:16

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марджори тейлор грин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила в соцсети X, что США заботятся о защите только Украины, а не своих налогоплательщиков, и отказалась быть частью постоянных провалов правительства. "Единственная страна, о защите которой они беспокоятся это Украина, а не Америка, которая платит их зарплаты", - написала она.Конгрессвумен отметила, что отказывается быть частью постоянных провалов правительства США, которые привели к разрушению американской экономики, кризису в период пандемии коронавируса и ситуации, где контроль над южной границей США принадлежит мексиканским картелям. Ранее Грин выразила уверенность, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма, и заявляла, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах. Так конгрессвуман отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств – прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей. Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Украины и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.

https://ria.ru/20230929/zakonoproekt-1899332345.html

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899330785.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, америка, дональд трамп, марджори тейлор грин