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В американском конгрессе раскритиковали политику США по Украине - РИА Новости, 30.09.2023
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16:16 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/grin-1899638128.html
В американском конгрессе раскритиковали политику США по Украине
В американском конгрессе раскритиковали политику США по Украине - РИА Новости, 30.09.2023
В американском конгрессе раскритиковали политику США по Украине
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила в соцсети X, что США заботятся о защите только Украины, а не своих... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:16
2023-09-30T16:16
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила в соцсети X, что США заботятся о защите только Украины, а не своих налогоплательщиков, и отказалась быть частью постоянных провалов правительства. &quot;Единственная страна, о защите которой они беспокоятся это Украина, а не Америка, которая платит их зарплаты&quot;, - написала она.Конгрессвумен отметила, что отказывается быть частью постоянных провалов правительства США, которые привели к разрушению американской экономики, кризису в период пандемии коронавируса и ситуации, где контроль над южной границей США принадлежит мексиканским картелям. Ранее Грин выразила уверенность, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма, и заявляла, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах. Так конгрессвуман отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств – прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей. Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Украины и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.
https://ria.ru/20230929/zakonoproekt-1899332345.html
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в мире, сша, украина, америка, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, США, Украина, Америка, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
В американском конгрессе раскритиковали политику США по Украине

Конгрессвумен Грин: США беспокоятся об Украине, а не своих налогоплательщиков

© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила в соцсети X, что США заботятся о защите только Украины, а не своих налогоплательщиков, и отказалась быть частью постоянных провалов правительства.
«

"Единственная страна, о защите которой они беспокоятся это Украина, а не Америка, которая платит их зарплаты", - написала она.

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В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект
Вчера, 04:58
Конгрессвумен отметила, что отказывается быть частью постоянных провалов правительства США, которые привели к разрушению американской экономики, кризису в период пандемии коронавируса и ситуации, где контроль над южной границей США принадлежит мексиканским картелям.
Ранее Грин выразила уверенность, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма, и заявляла, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах. Так конгрессвуман отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств – прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей.
Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Украины и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.
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В миреСШАУкраинаАмерикаДональд ТрампМарджори Тейлор Грин
 
 
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