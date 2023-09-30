В американском конгрессе раскритиковали политику США по Украине
Конгрессвумен Грин: США беспокоятся об Украине, а не своих налогоплательщиков
© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила в соцсети X, что США заботятся о защите только Украины, а не своих налогоплательщиков, и отказалась быть частью постоянных провалов правительства.
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"Единственная страна, о защите которой они беспокоятся это Украина, а не Америка, которая платит их зарплаты", - написала она.
Конгрессвумен отметила, что отказывается быть частью постоянных провалов правительства США, которые привели к разрушению американской экономики, кризису в период пандемии коронавируса и ситуации, где контроль над южной границей США принадлежит мексиканским картелям.
Ранее Грин выразила уверенность, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма, и заявляла, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах. Так конгрессвуман отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств – прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей.
Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Украины и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.